NVIDIA Aktie legt zu - 16.10.2025

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 156,18€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,70 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von NVIDIA über einen Zuwachs von +5,94 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +19,37 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,30 % 1 Monat +3,37 % 3 Monate +5,94 % 1 Jahr +27,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Aktie, insbesondere um deren Kursentwicklung und Bewertung. Während einige Nutzer vor einer möglichen Korrektur und der hohen Bewertung warnen, verweisen andere auf ein Upgrade von HSBC, das das Kursziel auf 320 USD anhebt, was die starken Wachstumserwartungen für den KI-Sektor unterstreicht. Die Meinungen sind gespalten zwischen Skepsis und Optimismus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Bil. wert.

Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC rechnet auch dank des weltweiten Booms bei Künstlicher Intelligenz für 2025 mit noch mehr Umsatz als bisher gedacht. In US-Dollar gerechnet dürfte der Erlös um einen mittleren 30er-Prozentsatz steigen, sagte …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.