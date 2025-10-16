    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um +2,54 % - 16.10.2025

    Am 16.10.2025 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um +2,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Besonders beachtet! - Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um +2,54 % - 16.10.2025
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,54 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -12,67 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carl Zeiss Meditec auf -2,61 %.

    Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,40 %
    1 Monat +3,61 %
    3 Monate -12,67 %
    1 Jahr -27,15 %

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,11 Mrd. wert.

    Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

    +2,72 %
    -0,40 %
    +3,61 %
    -12,67 %
    -27,15 %
    -61,56 %
    -62,19 %
    +69,70 %
    -1,58 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



