Besonders beachtet!
Tomra Systems Aktie fällt um -2,61 % - 16.10.2025
Am 16.10.2025 ist die Tomra Systems Aktie, bisher, um -2,61 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tomra Systems Aktie.
Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.
Tomra Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025
Mit einer Performance von -2,61 % musste die Tomra Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tomra Systems Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,59 % hinzunehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -8,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,89 %. Im Jahr 2025 gab es für Tomra Systems bisher ein Minus von -8,87 %.
Tomra Systems Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,13 %
|1 Monat
|-11,89 %
|3 Monate
|-16,59 %
|1 Jahr
|-10,58 %
Informationen zur Tomra Systems Aktie
Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Mrd. wert.
Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.