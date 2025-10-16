Heute am 16.10.2025: freenet Aktie im Anlegerfokus

Mit einer Performance von 0,00 % konnte die freenet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die freenet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,76 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um +0,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Im Jahr 2025 gab es für freenet bisher ein Minus von -2,54 %.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,30 % 1 Monat -4,83 % 3 Monate -1,76 % 1 Jahr -4,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Freenet Aktie, die zuletzt gefallen ist. Bedenken über die zukünftige Dividende und hohe Investitionskosten in 2025 könnten den Kurs belasten. Der Verkauf von Ceconomy-Aktien bringt 150 Mio. Euro, deren Verwendung unklar ist. Positiv wird der Mobilzone Deal gesehen, der Marktanteil und EBIT-Marge steigern könnte. Die Unsicherheit über die Dividende spiegelt sich im Kursverlauf wider.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. wert.

Die freenet AG hat am 13. Oktober 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das zweite Halbjahr 2025 werden am 5. November 2025 sowohl in deutscher als auch …

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.