    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 16.10.2025: freenet Aktie im Anlegerfokus

    Am 16.10.2025 ist die freenet Aktie, bisher, um 0,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 16.10.2025: freenet Aktie im Anlegerfokus
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

    freenet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Mit einer Performance von 0,00 % konnte die freenet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freenet!
    Short
    28,59€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    24,92€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die freenet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,76 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um +0,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,83 %. Im Jahr 2025 gab es für freenet bisher ein Minus von -2,54 %.

    freenet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,30 %
    1 Monat -4,83 %
    3 Monate -1,76 %
    1 Jahr -4,15 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Freenet Aktie, die zuletzt gefallen ist. Bedenken über die zukünftige Dividende und hohe Investitionskosten in 2025 könnten den Kurs belasten. Der Verkauf von Ceconomy-Aktien bringt 150 Mio. Euro, deren Verwendung unklar ist. Positiv wird der Mobilzone Deal gesehen, der Marktanteil und EBIT-Marge steigern könnte. Die Unsicherheit über die Dividende spiegelt sich im Kursverlauf wider.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.

    Zur freenet Diskussion

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. wert.

    Freenet AG: Finanzberichte, Aktienrückkäufe und Dividenden unter Druck!


    Die freenet AG hat am 13. Oktober 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das zweite Halbjahr 2025 werden am 5. November 2025 sowohl in deutscher als auch …

    freenet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    -0,22 %
    +0,30 %
    -4,83 %
    -1,76 %
    -4,15 %
    +40,09 %
    +56,34 %
    -4,89 %
    +52,15 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 16.10.2025: freenet Aktie im Anlegerfokus Am 16.10.2025 ist die freenet Aktie, bisher, um 0,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.