GFT Technologies Aktie gewinnt an Wert - 16.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die GFT Technologies Aktie. Sie steigt um +0,80 % auf 17,600€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

GFT Technologies ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt, insbesondere im Finanzsektor. Mit Fokus auf Cloud, KI und Blockchain hebt sich GFT durch spezialisierte Branchenkenntnisse und technologische Innovationen von Konkurrenten wie Accenture und Capgemini ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von GFT Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -24,69 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um -3,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,27 % verloren.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,13 % 1 Monat +3,09 % 3 Monate -24,69 % 1 Jahr -24,19 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 463,86 Mio. wert.

GFT Technologies SE hat erfolgreich ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, bei dem 761.138 Aktien für fast 15 Millionen Euro zurückgekauft wurden. CFO Jochen Ruetz sieht darin eine kluge Entscheidung angesichts niedriger Bewertungen. Das Programm …

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf GFT schließt Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro ab 16.10.2025 / 09:10 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GFT schließt …

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.