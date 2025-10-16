    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Amadeus FiRe - Aktie im Rampenlicht - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Amadeus FiRe Aktie bisher um +1,85 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

    Amadeus FiRe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Mit einer Performance von +1,85 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei Amadeus FiRe konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -30,43 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,89 % verloren.

    Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,37 %
    1 Monat -0,18 %
    3 Monate -30,43 %
    1 Jahr -39,01 %

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 300,94 Mio. wert.

    Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    +1,85 %
    -3,37 %
    -0,18 %
    -30,43 %
    -39,01 %
    -39,49 %
    -46,88 %
    -34,64 %
    +278,48 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310



