    Veolia Environnement - Aktie im Anlegerfokus - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Veolia Environnement Aktie bisher um +1,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Veolia Environnement Aktie.

    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Veolia Environnement ist ein führender Anbieter von Umweltdienstleistungen, spezialisiert auf Wasser, Abfall und Energie. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Suez und Waste Management. Es bietet innovative, nachhaltige Lösungen und hebt sich durch technologische Fortschritte und umfassende Expertise ab.

    Veolia Environnement Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die Veolia Environnement Aktie notiert aktuell bei 29,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,39  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg bei Veolia Environnement konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,83 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,15 % gewonnen.

    Veolia Environnement Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,86 %
    1 Monat +1,44 %
    3 Monate -1,83 %
    1 Jahr -0,67 %

    Informationen zur Veolia Environnement Aktie

    Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,93 Mrd. wert.

    Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RSS-Feed abonnieren

