ROUNDUP
Drägerwerk optimistisch für 2025 - Aktie steigt kräftig
- Drägerwerk optimistisch: Umsatz und Marge steigen.
- Aktie sprang um 11%, seit Jahresbeginn +60%.
- Umsatzprognose angehoben: 3-5% Wachstum erwartet.
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Der Umsatz und die operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) dürften sich 2025 eher im oberen Bereich der Zielspannen bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang.
Bei den Anlegern kam dies überaus gut an. Für die Dräger-Vorzugsaktie ging es am Donnerstag um zuletzt rund elf Prozent nach oben. Im laufenden Jahr hat sie damit rund 60 Prozent an Wert gewonnen.
Drägerwerk rechnet nun im Gesamtjahr mit einem Umsatzanstieg von drei bei fünf Prozent. Zuvor hatte die Spanne noch bei ein bis fünf Prozent gelegen. Bei der operativen Marge geht das Management nun von 4,5 bis 6,5 Prozent aus. Zuvor hatte es 3,5 bis 6,5 Prozent angepeilt.
Im dritten Quartal legte der Umsatz auf vorläufiger Basis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Beide Unternehmensbereiche legten nach einem Rückgang im Vorjahr wieder zu. So stieg der Umsatz in der Medizintechnik um 7,3 Prozent und in der Sicherheitstechnik um 7,9 Prozent.
Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg auf 57 Millionen Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.
Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate will Drägerwerk am 29. Oktober veröffentlichen./he/err/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 75,30 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 639,84 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -9,95 %/+29,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
- Dräger zahlt Zölle in den USA. In q2 wurden 6 Mio. Euro bezahlt, für das Gesamtjahr rechnet man mit 25 Mio. Nettoimpact bei 15%igen Zollsätzen. Problem sind in den USA die langlaufenden Verträge im Medical, die erst zeitverzögert eine Preisanpassung bei HMO erlauben. Im Safetybereich ist dieses wohl leichter möglich.
- Trotz Zöllen und negativen Währungseffekten (vor allem bei Nichtdollarwährungen, das US-Geschäft ist wohl weitgehend gehedged) geht man weiterhin von durchschnittlich ein % EBIT-Steigerung pro Jahr aus.
- Insgesamt scheint Medical wohl recht gut zu laufen (verglichen mit Vergangenheit). Die Auftragseingänge gerade auch im hochmargigen US-Geschäft entfallen wohl zunehmend auf das neue hochmargige Altan-Modell. Man möchte langfristig im Beatmungsgeschäft bleiben, obwohl viele Wettbewerber dieses verlassen, auch wenn es ein langer Weg bleibt. Safety leidet wohl gerade auch in USA unter der allgemeinen Unsicherheit. In D war wohl im Vorjahr in Q2 ein großer staatlicher Auftrag abgearbeitet worden. In China ist man wohl kaum von den vorgeschlagenen Maßnahmen bei Medical betroffen, da die Verkäufe sich meist über kleinere Aufträge erwirtschaftet werden.
- Insgesamt bin ich nach dem Call deutlich positiver gestimmt, als nach der Veröffentlichung der Zahlen vor ein paar Wochen. Positiv macht mich der relativ geringe Impact durch Zölle inkl. Weitergabemöglichkeit nach Ende der mehrjährigen Verträge, die anscheinend gut laufenden Verkäufe gerade auch bei höhermargigen Produkten (Altan), das wachsende Verteidigungsgeschäft (2025 100 Mio. Euro Umsatz) und die wohl halbwegs funktionierende Kostenkontrolle (naja, beim letzteren bin ich nicht so sicher).