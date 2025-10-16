    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Merck KGaA auf "Overweight"
    • Kursziel von 115,90 Euro trotz schwächerem EBITDA
    • Mittelfristziele unterstützen Konsensschätzungen weiter
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck KGaA!
    Long
    106,08€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    119,98€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Merck

    -3,22 %
    -3,07 %
    +9,36 %
    +6,23 %
    -25,57 %
    -31,10 %
    -6,03 %
    +50,25 %
    +650,30 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,59 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +2,09 %/+42,92 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 115,90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,90, was eine Steigerung von +2,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 …