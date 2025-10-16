ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro
- JPMorgan belässt Merck KGaA auf "Overweight"
- Kursziel von 115,90 Euro trotz schwächerem EBITDA
- Mittelfristziele unterstützen Konsensschätzungen weiter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,59 Mrd..
Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +2,09 %/+42,92 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 115,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gestern sind nach der Nachricht stark gestiegen: Pfizer, Merck Co, BristolMeyer, Organon, Viatris und viele mehr wenigstens 1 bis 2%. Das hebt den ganzen Pharmasektor an. U.a. auch Bayer, Merck Kg, Beiersdorf. Ich weiß nicht was passiert. Wenn die Merck jetzt ihren Boden zuende ausbildet oder direkt hoch geht, kann ich das auch nicht verhindern?!
Die Zahlen sind die Argumenten ,der Kurs bestätigt diese. Übe dich in Geduld,der Kurs wird dir nicht davonrennen,hat Mühe sogar über 110 zu klettern
Ich lese kaum bis keine Argumente für deine Annahmen. Genug gewartet. Die 100,- haben wir gesehen. Hatte schon einen Longtrade an der 104,- da ich da in den Mini-Absturz nicht besser reingekommen bin und es auch nicht rechtzeitig gesehen habe. 106,- bietet eine starke Unterstützung wie wir gerade sehen. Darunter würde ich auch noch mal raus und gerne zu 100,- rein. Bei 80,- kann man immer noch nachkaufen. Da ist ja kaum Downside bei viel Upside. Was waren jetzt die unlösbaren Probelme? Die Aktie ist schon sehr günstig.