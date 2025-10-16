ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro
- JPMorgan stuft Sartorius auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 260 Euro bleibt unverändert.
- Ebitda leicht über Marktprognose, aber verfehlt Ziel.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als vom Markt ausgefallen, habe jedoch seine Prognose ein wenig verfehlt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Zahlenwerk des Diagnostikkonzerns insgesamt bezeichnete er als stark./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:01 / BST
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,98 % und einem Kurs von 233 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,73 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -3,18 %/+20,48 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 260 Euro
