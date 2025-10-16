JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,98 % und einem Kurs von 233 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,73 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -3,18 %/+20,48 % bedeutet.