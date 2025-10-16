Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 308,1 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..

Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -52,96 %/-15,65 % bedeutet.