    Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro

    • Berenberg stuft Kering von "Hold" auf "Sell" ab.
    • Kursziel für Kering bleibt bei 160 Euro.
    • Luxusgüterbranche hat strukturelles Nachfrageproblem.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Kering von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 160 Euro belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:FR0000121485WKN:851223

     

    Rating: Sell
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 160 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
