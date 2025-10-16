ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro
- Berenberg stuft Kering von "Hold" auf "Sell" ab.
- Kursziel für Kering bleibt bei 160 Euro.
- Luxusgüterbranche hat strukturelles Nachfrageproblem.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Kering von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 160 Euro belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 308,1 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 38,02 Mrd..
Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -52,96 %/-15,65 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 160 Euro