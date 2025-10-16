Berenberg senkt LVMH auf 'Hold' - Ziel 570 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 598,9 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,63 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 300,24 Mrd..

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 580,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -11,55 %/+5,97 % bedeutet.