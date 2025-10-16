Mit Wasser und KI in die Zukunft (FOTO)

Dortmund (ots) - Künstliche Intelligenz ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug

für Wirkung. Die Wilo Group zeigt, wie sich digitale Technologien mit

Wasserlösungen verbinden lassen - für Effizienz, Verantwortung und

Lebensqualität.



Wer Wasser bewegt, bewegt Gesellschaft, Städte und Industrie. Ohne Wasser läuft

nichts - auch nicht die digitale Wirtschaft. Deshalb verknüpft die Wilo Group

ihre Nachhaltigkeitsstrategie eng mit KI. Unter dem Namen WATER AI bündelt das

Unternehmen sein Denken und Handeln: Lösungen sollen intelligenter, effizienter

und menschlicher werden. Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group,

bringt die Haltung auf den Punkt: "Nur wenn wir die KI umarmen, uns auf sie

einlassen und sie als Chance verstehen, können wir die eigentlichen Potenziale

für uns nutzen." Das ist Anspruch und Leitplanke zugleich.





WATER AI steht für drei klare Säulen: We enable AI. We embed AI. We embrace AI.

Erstens entwickelt Wilo Wassertechnologien für Industrien entlang der

Wertschöpfungskette von KI, etwa Rechenzentren oder Chipfabriken - Orte, an

denen jeder Grad und jede Minute zählen. Intelligente Kühlkreisläufe sichern

Stabilität und sparen Energie. Zweitens integriert Wilo KI direkt in Produkte,

Systeme und Lösungen: So entstehen Lösungen, die sich selbst optimieren, Daten

in Echtzeit verarbeiten und sich an unterschiedliche Betriebsbedingungen

anpassen. Drittens nutzt das Unternehmen KI intern - von Forschung und

Entwicklung über Produktion und Logistik bis zum Service. Digitale Zwillinge

beschleunigen Tests, Assistenten helfen im Alltag und vorausschauende Analysen

verkürzen Reaktionszeiten.



Die Stoßrichtung ist praktisch, nicht pathetisch. Wenn Gebäude effizienter

heizen und kühlen, wenn in Städten weniger Wasser verloren geht, wenn

Industrieprozesse planbarer werden, dann entsteht messbarer Nutzen. Oliver

Hermes sagt dazu: "Wir können mit zahlreichen Anwendungen in der Entwicklung und

Produktion unserer Produkte, Systeme und Lösungen schon heute als echter

KI-Pionier gelten. Ein herausragendes Beispiel dafür ist ohne Zweifel unsere

Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz in Dortmund, die Smart Factory." Das Ziel:

Performance und Verantwortung verbinden.



Der strategische Rahmen bleibt dabei breit und bodenständig. Die Wilo Group

denkt KI entlang ihrer drei Nachhaltigkeitswirkbereiche Creating, Caring und

Connecting. Creating heißt: Wilo bietet nachhaltige Lösungen, die reale

Herausforderungen lösen - etwa Energie sparen, Ausfälle vermeiden, Ressourcen

schonen. Caring bedeutet: den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört,

Emissionen zu reduzieren, Daten zu schützen, Risiken zu begrenzen. Connecting

steht für starke Partnerschaften - mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft. So wird aus Technologie ein Ökosystem. "Wir befähigen die

Wertschöpfungskette von KI, implementieren KI in unsere Produkte, Systeme und

Lösungen und integrieren KI in unsere tägliche Arbeit - ohne dabei den Menschen

aus den Augen zu verlieren", fasst der Wilo-CEO zusammen.



Auch organisatorisch ist der Kurs eindeutig gesetzt. Interne Initiativen reichen

von KI-gestützten Entwicklungsumgebungen über automatisierte Qualitätsberichte

bis zu Supportkanälen, die Anfragen schneller klären. Die Logistik plant

vorausschauender, die Fertigung arbeitet flexibler, der Service wird

persönlicher. Entscheidend ist, Komplexität zu beherrschen - nicht zu erhöhen.

Deshalb legt Wilo Wert auf Transparenz und Verantwortlichkeit. KI soll

Mitarbeitende stärken, nicht ersetzen, und Kundinnen und Kunden klare

Entscheidungen ermöglichen.



Am Ende zählt Wirkung. Wenn KI hilft, Energie und Wasser smarter zu nutzen,

gewinnt die Gesellschaft doppelt: Kosten sinken, Emissionen auch. Genau das

macht WATER AI zu mehr als einem Schlagwort - zu einem Versprechen, das sich im

Alltag messen lässt. Ein solches Vorgehen bleibt nicht theoretisch. Wilo wurde

als praxisnaher KI-Vorreiter in der Produktentwicklung ausgezeichnet; die

Mitgliedschaft im KI Park e. V. bekräftigt die Partnerschaft mit Wirtschaft und

Forschung. Rund 10.000 Mitarbeitende verbinden seit mehr als 150 Jahren

Wassertechnologie und Digitalisierung - Pioneering for You. So wird aus Wasser

Zukunft.



