    Mit Wasser und KI in die Zukunft (FOTO)

    Dortmund (ots) - Künstliche Intelligenz ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug
    für Wirkung. Die Wilo Group zeigt, wie sich digitale Technologien mit
    Wasserlösungen verbinden lassen - für Effizienz, Verantwortung und
    Lebensqualität.

    Wer Wasser bewegt, bewegt Gesellschaft, Städte und Industrie. Ohne Wasser läuft
    nichts - auch nicht die digitale Wirtschaft. Deshalb verknüpft die Wilo Group
    ihre Nachhaltigkeitsstrategie eng mit KI. Unter dem Namen WATER AI bündelt das
    Unternehmen sein Denken und Handeln: Lösungen sollen intelligenter, effizienter
    und menschlicher werden. Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group,
    bringt die Haltung auf den Punkt: "Nur wenn wir die KI umarmen, uns auf sie
    einlassen und sie als Chance verstehen, können wir die eigentlichen Potenziale
    für uns nutzen." Das ist Anspruch und Leitplanke zugleich.

    WATER AI steht für drei klare Säulen: We enable AI. We embed AI. We embrace AI.
    Erstens entwickelt Wilo Wassertechnologien für Industrien entlang der
    Wertschöpfungskette von KI, etwa Rechenzentren oder Chipfabriken - Orte, an
    denen jeder Grad und jede Minute zählen. Intelligente Kühlkreisläufe sichern
    Stabilität und sparen Energie. Zweitens integriert Wilo KI direkt in Produkte,
    Systeme und Lösungen: So entstehen Lösungen, die sich selbst optimieren, Daten
    in Echtzeit verarbeiten und sich an unterschiedliche Betriebsbedingungen
    anpassen. Drittens nutzt das Unternehmen KI intern - von Forschung und
    Entwicklung über Produktion und Logistik bis zum Service. Digitale Zwillinge
    beschleunigen Tests, Assistenten helfen im Alltag und vorausschauende Analysen
    verkürzen Reaktionszeiten.

    Die Stoßrichtung ist praktisch, nicht pathetisch. Wenn Gebäude effizienter
    heizen und kühlen, wenn in Städten weniger Wasser verloren geht, wenn
    Industrieprozesse planbarer werden, dann entsteht messbarer Nutzen. Oliver
    Hermes sagt dazu: "Wir können mit zahlreichen Anwendungen in der Entwicklung und
    Produktion unserer Produkte, Systeme und Lösungen schon heute als echter
    KI-Pionier gelten. Ein herausragendes Beispiel dafür ist ohne Zweifel unsere
    Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz in Dortmund, die Smart Factory." Das Ziel:
    Performance und Verantwortung verbinden.

    Der strategische Rahmen bleibt dabei breit und bodenständig. Die Wilo Group
    denkt KI entlang ihrer drei Nachhaltigkeitswirkbereiche Creating, Caring und
    Connecting. Creating heißt: Wilo bietet nachhaltige Lösungen, die reale
    Herausforderungen lösen - etwa Energie sparen, Ausfälle vermeiden, Ressourcen
    schonen. Caring bedeutet: den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört,
    Emissionen zu reduzieren, Daten zu schützen, Risiken zu begrenzen. Connecting
    steht für starke Partnerschaften - mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
    Gesellschaft. So wird aus Technologie ein Ökosystem. "Wir befähigen die
    Wertschöpfungskette von KI, implementieren KI in unsere Produkte, Systeme und
    Lösungen und integrieren KI in unsere tägliche Arbeit - ohne dabei den Menschen
    aus den Augen zu verlieren", fasst der Wilo-CEO zusammen.

    Auch organisatorisch ist der Kurs eindeutig gesetzt. Interne Initiativen reichen
    von KI-gestützten Entwicklungsumgebungen über automatisierte Qualitätsberichte
    bis zu Supportkanälen, die Anfragen schneller klären. Die Logistik plant
    vorausschauender, die Fertigung arbeitet flexibler, der Service wird
    persönlicher. Entscheidend ist, Komplexität zu beherrschen - nicht zu erhöhen.
    Deshalb legt Wilo Wert auf Transparenz und Verantwortlichkeit. KI soll
    Mitarbeitende stärken, nicht ersetzen, und Kundinnen und Kunden klare
    Entscheidungen ermöglichen.

    Am Ende zählt Wirkung. Wenn KI hilft, Energie und Wasser smarter zu nutzen,
    gewinnt die Gesellschaft doppelt: Kosten sinken, Emissionen auch. Genau das
    macht WATER AI zu mehr als einem Schlagwort - zu einem Versprechen, das sich im
    Alltag messen lässt. Ein solches Vorgehen bleibt nicht theoretisch. Wilo wurde
    als praxisnaher KI-Vorreiter in der Produktentwicklung ausgezeichnet; die
    Mitgliedschaft im KI Park e. V. bekräftigt die Partnerschaft mit Wirtschaft und
    Forschung. Rund 10.000 Mitarbeitende verbinden seit mehr als 150 Jahren
    Wassertechnologie und Digitalisierung - Pioneering for You. So wird aus Wasser
    Zukunft.

