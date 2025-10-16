Wilo
Mit Wasser und KI in die Zukunft (FOTO)
Dortmund (ots) - Künstliche Intelligenz ist kein Spielzeug, sondern ein Werkzeug
für Wirkung. Die Wilo Group zeigt, wie sich digitale Technologien mit
Wasserlösungen verbinden lassen - für Effizienz, Verantwortung und
Lebensqualität.
Wer Wasser bewegt, bewegt Gesellschaft, Städte und Industrie. Ohne Wasser läuft
nichts - auch nicht die digitale Wirtschaft. Deshalb verknüpft die Wilo Group
ihre Nachhaltigkeitsstrategie eng mit KI. Unter dem Namen WATER AI bündelt das
Unternehmen sein Denken und Handeln: Lösungen sollen intelligenter, effizienter
und menschlicher werden. Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group,
bringt die Haltung auf den Punkt: "Nur wenn wir die KI umarmen, uns auf sie
einlassen und sie als Chance verstehen, können wir die eigentlichen Potenziale
für uns nutzen." Das ist Anspruch und Leitplanke zugleich.
WATER AI steht für drei klare Säulen: We enable AI. We embed AI. We embrace AI.
Erstens entwickelt Wilo Wassertechnologien für Industrien entlang der
Wertschöpfungskette von KI, etwa Rechenzentren oder Chipfabriken - Orte, an
denen jeder Grad und jede Minute zählen. Intelligente Kühlkreisläufe sichern
Stabilität und sparen Energie. Zweitens integriert Wilo KI direkt in Produkte,
Systeme und Lösungen: So entstehen Lösungen, die sich selbst optimieren, Daten
in Echtzeit verarbeiten und sich an unterschiedliche Betriebsbedingungen
anpassen. Drittens nutzt das Unternehmen KI intern - von Forschung und
Entwicklung über Produktion und Logistik bis zum Service. Digitale Zwillinge
beschleunigen Tests, Assistenten helfen im Alltag und vorausschauende Analysen
verkürzen Reaktionszeiten.
Die Stoßrichtung ist praktisch, nicht pathetisch. Wenn Gebäude effizienter
heizen und kühlen, wenn in Städten weniger Wasser verloren geht, wenn
Industrieprozesse planbarer werden, dann entsteht messbarer Nutzen. Oliver
Hermes sagt dazu: "Wir können mit zahlreichen Anwendungen in der Entwicklung und
Produktion unserer Produkte, Systeme und Lösungen schon heute als echter
KI-Pionier gelten. Ein herausragendes Beispiel dafür ist ohne Zweifel unsere
Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz in Dortmund, die Smart Factory." Das Ziel:
Performance und Verantwortung verbinden.
Der strategische Rahmen bleibt dabei breit und bodenständig. Die Wilo Group
denkt KI entlang ihrer drei Nachhaltigkeitswirkbereiche Creating, Caring und
Connecting. Creating heißt: Wilo bietet nachhaltige Lösungen, die reale
Herausforderungen lösen - etwa Energie sparen, Ausfälle vermeiden, Ressourcen
schonen. Caring bedeutet: den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört,
Emissionen zu reduzieren, Daten zu schützen, Risiken zu begrenzen. Connecting
steht für starke Partnerschaften - mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft. So wird aus Technologie ein Ökosystem. "Wir befähigen die
Wertschöpfungskette von KI, implementieren KI in unsere Produkte, Systeme und
Lösungen und integrieren KI in unsere tägliche Arbeit - ohne dabei den Menschen
aus den Augen zu verlieren", fasst der Wilo-CEO zusammen.
Auch organisatorisch ist der Kurs eindeutig gesetzt. Interne Initiativen reichen
von KI-gestützten Entwicklungsumgebungen über automatisierte Qualitätsberichte
bis zu Supportkanälen, die Anfragen schneller klären. Die Logistik plant
vorausschauender, die Fertigung arbeitet flexibler, der Service wird
persönlicher. Entscheidend ist, Komplexität zu beherrschen - nicht zu erhöhen.
Deshalb legt Wilo Wert auf Transparenz und Verantwortlichkeit. KI soll
Mitarbeitende stärken, nicht ersetzen, und Kundinnen und Kunden klare
Entscheidungen ermöglichen.
Am Ende zählt Wirkung. Wenn KI hilft, Energie und Wasser smarter zu nutzen,
gewinnt die Gesellschaft doppelt: Kosten sinken, Emissionen auch. Genau das
macht WATER AI zu mehr als einem Schlagwort - zu einem Versprechen, das sich im
Alltag messen lässt. Ein solches Vorgehen bleibt nicht theoretisch. Wilo wurde
als praxisnaher KI-Vorreiter in der Produktentwicklung ausgezeichnet; die
Mitgliedschaft im KI Park e. V. bekräftigt die Partnerschaft mit Wirtschaft und
Forschung. Rund 10.000 Mitarbeitende verbinden seit mehr als 150 Jahren
Wassertechnologie und Digitalisierung - Pioneering for You. So wird aus Wasser
Zukunft.
Pressekontakt:
Silas Schefers
Pressesprecher Wilo Gruppe
T: +49 231 4102 7160
E: mailto:media@wilo.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180829/6138819
OTS: WILO SE
