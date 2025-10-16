Steilmann SE: Neuer Bericht für Anleihegläubiger verfügbar!
Transparenz ist in Insolvenzverfahren essenziell. Der aktuelle Bericht der Steilmann SE bietet Anleihegläubigern wichtige Einblicke, die sie nach Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern können.
- Der Insolvenzverwalter der Steilmann SE hat einen aktuellen Sachstandsbericht über das Insolvenzverfahren bereitgestellt.
- Der Bericht ist für Anleihegläubiger der WKN A12UAE und A14J4G verfügbar.
- Anleihegläubiger können den Bericht gegen Nachweis ihrer Gläubigerstellung anfordern, indem sie einen aktuellen Depotauszug einreichen.
- Anfragen zur Berichtsanforderung sind per E-Mail oder Fax an One Square Advisory Services S.à.r.l. zu richten.
- Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Steilmann SE ist nicht öffentlich, und eine Weitergabe des Berichts ist nicht gestattet.
- Die Mitteilung wurde am 16. Oktober 2025 veröffentlicht und ist Teil der Corporate News/Finanznachrichten.
