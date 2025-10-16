Bundesbank pessimistischer für Konjunktur im Sommer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft kann sich nach Einschätzung der Bundesbank auch im dritten Quartal nicht aus ihrer Krise befreien. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Sommer preisbereinigt "allenfalls stagniert" haben, schreibt die Notenbank am Donnerstag in ihrem Monatsbericht. Damit fällt die Sicht der Bundesbank wieder trüber aus: Noch im September hatte sie ein leichtes Wirtschaftswachstum für möglich gehalten. "Deutsche Wirtschaft kann sich nicht aus der Schwächephase lösen", heißt es im Bericht.

Grund für den Pessimismus sind die Schwäche der Industrie, die Krise der Autobranche und die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. "Die Industrie leidet weiterhin nicht nur unter strukturellen Problemen, sondern auch unter den angehobenen US-Zöllen", so die Bundesbank. "Produktion, reale Umsätze und reale Warenexporte gingen zuletzt zurück." Das gelte nun auch für die Auftragseingänge in der Industrie, wo sich die Nachfrage aus dem Ausland eingetrübt habe.