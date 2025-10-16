Roland Berger-Studie Future of Health 2025
Sieben Weichenstellungen für die Gesundheitsversorgung von morgen (FOTO)
München (ots) -
- 5.200 Personen in 25 Ländern befragt: Über 70 Prozent für öffentlich
finanziertes System; breite Zugänglichkeit und Prävention favorisiert
- 58 Prozent für Kostensenkung durch Effizienz statt höherer Beiträge; Ablehnung
von Leistungskürzungen oder Zugangsbeschränkungen
- Weltweiter Vergleich: Beste Gesundheitssysteme sind gerecht, gut koordiniert
und gesteuert, hoch digitalisiert, effizient, innovativ und stark bei Public
Health
- Stärken bei Gerechtigkeit, Schwächen bei Koordination und Digitalisierung
Die siebte Ausgabe der Studie Future of Health von Roland Berger zeigt: Weltweit
erwarten Menschen ein starkes, öffentlich finanziertes Gesundheitssystem, das
für alle zugänglich ist, effizient mit Ressourcen umgeht und die Prävention
stärkt. Für die Studie wurden über 5.200 Personen in 25 Ländern befragt - quer
durch alle Einkommens- und Altersgruppen. Zwar sehen 72 Prozent die
Verantwortung für die eigene Gesundheit beim Individuum, doch gleichzeitig
wünschen sie sich Unterstützung durch die Gesellschaft: Über 70 Prozent
befürworten eine starke öffentliche Finanzierung des Gesundheitssystems. Im
Umgang mit steigenden Kosten sprechen sich 58 Prozent für mehr Effizienz aus,
nur 24 Prozent befürworten Beitragserhöhungen; Zugangsbeschränkungen oder
Leistungskürzungen lehnen die meisten ab. Die Förderung von Vorsorge und
Prävention befürworten drei Viertel.
Auf Basis der Umfrage sowie der Analyse von besonders erfolgreichen nationalen
Gesundheitssystemen identifiziert die Studie sieben zentrale Kriterien, die
weltweit über die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Gesundheitssystemen
entscheiden: Zugangsgerechtigkeit (Equity), eine starke Koordination der
Versorgung, zielgerichtete Digitalisierung, Investitionen in Public Health und
Prävention, effizienter Ressourceneinsatz, eine klare Governance und Innovation.
"Unsere Umfrage ergibt weltweit eine bemerkenswerte Einigkeit über
Grundprinzipien, die Menschen von Gesundheitssystemen erwarten", sagt Thilo
Kaltenbach, Partner bei Roland Berger. "Wenn wir vor diesem Hintergrund
verschiedene Länder vergleichen, zeigt sich, dass Gesundheitssysteme, die diese
zentralen Faktoren ernst nehmen und sich an ihnen orientieren, besonders
erfolgreich, widerstandsfähig und damit zukunftstauglich sind."
Umgekehrt gehören Länder, die bei einzelnen Kriterien Schwächen haben, nicht zu
den Spitzenreitern: So ist etwa das deutsche Gesundheitssystem zwar gerecht,
leidet aber unter der mangelnden Digitalisierung. Zudem sind Haus- und Fachärzte
zwar breit verfügbar, aber unzureichend koordiniert, sodass unnötige Arztbesuche
die Kapazitäten des Systems überlasten. Zudem leidet die Effizienz unter der
