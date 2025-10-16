Sieben Weichenstellungen für die Gesundheitsversorgung von morgen (FOTO)

München (ots) -- 5.200 Personen in 25 Ländern befragt: Über 70 Prozent für öffentlichfinanziertes System; breite Zugänglichkeit und Prävention favorisiert- 58 Prozent für Kostensenkung durch Effizienz statt höherer Beiträge; Ablehnungvon Leistungskürzungen oder Zugangsbeschränkungen- Weltweiter Vergleich: Beste Gesundheitssysteme sind gerecht, gut koordiniertund gesteuert, hoch digitalisiert, effizient, innovativ und stark bei PublicHealth- Stärken bei Gerechtigkeit, Schwächen bei Koordination und DigitalisierungDie siebte Ausgabe der Studie Future of Health von Roland Berger zeigt: Weltweiterwarten Menschen ein starkes, öffentlich finanziertes Gesundheitssystem, dasfür alle zugänglich ist, effizient mit Ressourcen umgeht und die Präventionstärkt. Für die Studie wurden über 5.200 Personen in 25 Ländern befragt - querdurch alle Einkommens- und Altersgruppen. Zwar sehen 72 Prozent dieVerantwortung für die eigene Gesundheit beim Individuum, doch gleichzeitigwünschen sie sich Unterstützung durch die Gesellschaft: Über 70 Prozentbefürworten eine starke öffentliche Finanzierung des Gesundheitssystems. ImUmgang mit steigenden Kosten sprechen sich 58 Prozent für mehr Effizienz aus,nur 24 Prozent befürworten Beitragserhöhungen; Zugangsbeschränkungen oderLeistungskürzungen lehnen die meisten ab. Die Förderung von Vorsorge undPrävention befürworten drei Viertel.Auf Basis der Umfrage sowie der Analyse von besonders erfolgreichen nationalenGesundheitssystemen identifiziert die Studie sieben zentrale Kriterien, dieweltweit über die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Gesundheitssystemenentscheiden: Zugangsgerechtigkeit (Equity), eine starke Koordination derVersorgung, zielgerichtete Digitalisierung, Investitionen in Public Health undPrävention, effizienter Ressourceneinsatz, eine klare Governance und Innovation."Unsere Umfrage ergibt weltweit eine bemerkenswerte Einigkeit überGrundprinzipien, die Menschen von Gesundheitssystemen erwarten", sagt ThiloKaltenbach, Partner bei Roland Berger. "Wenn wir vor diesem Hintergrundverschiedene Länder vergleichen, zeigt sich, dass Gesundheitssysteme, die diesezentralen Faktoren ernst nehmen und sich an ihnen orientieren, besonderserfolgreich, widerstandsfähig und damit zukunftstauglich sind."Umgekehrt gehören Länder, die bei einzelnen Kriterien Schwächen haben, nicht zuden Spitzenreitern: So ist etwa das deutsche Gesundheitssystem zwar gerecht,leidet aber unter der mangelnden Digitalisierung. Zudem sind Haus- und Fachärztezwar breit verfügbar, aber unzureichend koordiniert, sodass unnötige Arztbesuchedie Kapazitäten des Systems überlasten. Zudem leidet die Effizienz unter der