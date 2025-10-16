    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Roland Berger-Studie Future of Health 2025

    Sieben Weichenstellungen für die Gesundheitsversorgung von morgen (FOTO)

    München (ots) -

    - 5.200 Personen in 25 Ländern befragt: Über 70 Prozent für öffentlich
    finanziertes System; breite Zugänglichkeit und Prävention favorisiert
    - 58 Prozent für Kostensenkung durch Effizienz statt höherer Beiträge; Ablehnung
    von Leistungskürzungen oder Zugangsbeschränkungen
    - Weltweiter Vergleich: Beste Gesundheitssysteme sind gerecht, gut koordiniert
    und gesteuert, hoch digitalisiert, effizient, innovativ und stark bei Public
    Health
    - Stärken bei Gerechtigkeit, Schwächen bei Koordination und Digitalisierung

    Die siebte Ausgabe der Studie Future of Health von Roland Berger zeigt: Weltweit
    erwarten Menschen ein starkes, öffentlich finanziertes Gesundheitssystem, das
    für alle zugänglich ist, effizient mit Ressourcen umgeht und die Prävention
    stärkt. Für die Studie wurden über 5.200 Personen in 25 Ländern befragt - quer
    durch alle Einkommens- und Altersgruppen. Zwar sehen 72 Prozent die
    Verantwortung für die eigene Gesundheit beim Individuum, doch gleichzeitig
    wünschen sie sich Unterstützung durch die Gesellschaft: Über 70 Prozent
    befürworten eine starke öffentliche Finanzierung des Gesundheitssystems. Im
    Umgang mit steigenden Kosten sprechen sich 58 Prozent für mehr Effizienz aus,
    nur 24 Prozent befürworten Beitragserhöhungen; Zugangsbeschränkungen oder
    Leistungskürzungen lehnen die meisten ab. Die Förderung von Vorsorge und
    Prävention befürworten drei Viertel.

    Auf Basis der Umfrage sowie der Analyse von besonders erfolgreichen nationalen
    Gesundheitssystemen identifiziert die Studie sieben zentrale Kriterien, die
    weltweit über die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Gesundheitssystemen
    entscheiden: Zugangsgerechtigkeit (Equity), eine starke Koordination der
    Versorgung, zielgerichtete Digitalisierung, Investitionen in Public Health und
    Prävention, effizienter Ressourceneinsatz, eine klare Governance und Innovation.

    "Unsere Umfrage ergibt weltweit eine bemerkenswerte Einigkeit über
    Grundprinzipien, die Menschen von Gesundheitssystemen erwarten", sagt Thilo
    Kaltenbach, Partner bei Roland Berger. "Wenn wir vor diesem Hintergrund
    verschiedene Länder vergleichen, zeigt sich, dass Gesundheitssysteme, die diese
    zentralen Faktoren ernst nehmen und sich an ihnen orientieren, besonders
    erfolgreich, widerstandsfähig und damit zukunftstauglich sind."

    Umgekehrt gehören Länder, die bei einzelnen Kriterien Schwächen haben, nicht zu
    den Spitzenreitern: So ist etwa das deutsche Gesundheitssystem zwar gerecht,
    leidet aber unter der mangelnden Digitalisierung. Zudem sind Haus- und Fachärzte
    zwar breit verfügbar, aber unzureichend koordiniert, sodass unnötige Arztbesuche
    die Kapazitäten des Systems überlasten. Zudem leidet die Effizienz unter der
