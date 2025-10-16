BWA
Gemeinsame KI-Robotik-Studie von Gewerkschaft, Arbeitgebern und Denkfabrik
Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), Industriegewerkschaft IGBCE und
Denkfabrik Diplomatic Council analysieren die Auswirkungen beim Einsatz
humanoider KI-Roboter.
Vorstellung der Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Kongress (19.-24.10) an
Stand 18A (Glashalle).
Denkfabrik Diplomatic Council analysieren die Auswirkungen beim Einsatz
humanoider KI-Roboter.
Vorstellung der Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Kongress (19.-24.10) an
Stand 18A (Glashalle).
Studienleiter Harald Müller: "KI-Robotik wird ähnlich nachhaltige Auswirkungen
auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft haben wie das Internet oder
Smartphones."
Thomas Meiers, Landesbezirksleiter LB Westfalen IGBCE: "KI-Entwicklung und
Robotik dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen."
Wie gut sind Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft auf die zunehmende Ausbreitung
von Künstlicher Intelligenz (KI) und KI-Robotik in den Betrieben vorbereitet?
Dieser Frage sind die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), die
Industriegewerkschaft IGBCE (Bergbau, Chemie, Energie) und die Denkfabrik
Diplomatic Council (DC) nachgegangen. Hierzu waren 150 Führungskräfte aus großen
und mittelständischen Unternehmen (Arbeitgeber) sowie Gewerkschaftsfunktionäre
als Vertreter der Arbeitnehmerseite systematisch nach ihrer Einschätzung zur KI-
und Robotik-Entwicklung in Deutschland befragt worden. Die Ergebnisse werden in
Form einer Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Gewerkschaftskongress vom 19.
bis 24. Oktober in Hannover vorgestellt (Stand 18A, Glashalle).
"KI und Robotik in Kombination werden ähnlich nachhaltige Auswirkungen auf
unsere Arbeitswelt und letztlich auf unsere Gesellschaft haben wie das Internet
oder Smartphones", fasst Studienleiter Harald Müller, Geschäftsführer der BWA
und Co-Chairman des Real-World AI Forum im Diplomatic Council,
Schlüsselerkenntnisse der Studie zusammen. "Weit über drei Viertel der Befragten
gehen völlig zu Recht davon aus, dass uns die anstehende technologische
Umwälzung hin zu Künstlicher Intelligenz und humanoider Robotik vor große
Herausforderungen stellen wird", gibt Thomas Meiers, Landesbezirksleiter
Landesbezirk Westfalen IGBCE, ein zentrales Ergebnis der Studie wieder. Er nennt
weitere wesentliche Erkenntnisse: "85 Prozent der Befragten sind der
Überzeugung, dass humanoide KI-Roboter, die ähnlich wie Menschen aussehen und
agieren und mit Künstlicher Intelligenz auch Denken zumindest simulieren können,
grundlegende ethische Fragen aufwerfen. Hierauf müssen und werden wir als
Gesellschaft und als Gewerkschaft Antworten finden. Klar ist: Diese
fundamentalen Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gehen."
Neue Themen für die Mitbestimmung
Laut Studie sind 48 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass diese
technologischen Entwicklungen neue Mitbestimmungsthemen in den Unternehmen
auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft haben wie das Internet oder
Smartphones."
Thomas Meiers, Landesbezirksleiter LB Westfalen IGBCE: "KI-Entwicklung und
Robotik dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen."
Wie gut sind Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft auf die zunehmende Ausbreitung
von Künstlicher Intelligenz (KI) und KI-Robotik in den Betrieben vorbereitet?
Dieser Frage sind die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), die
Industriegewerkschaft IGBCE (Bergbau, Chemie, Energie) und die Denkfabrik
Diplomatic Council (DC) nachgegangen. Hierzu waren 150 Führungskräfte aus großen
und mittelständischen Unternehmen (Arbeitgeber) sowie Gewerkschaftsfunktionäre
als Vertreter der Arbeitnehmerseite systematisch nach ihrer Einschätzung zur KI-
und Robotik-Entwicklung in Deutschland befragt worden. Die Ergebnisse werden in
Form einer Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Gewerkschaftskongress vom 19.
bis 24. Oktober in Hannover vorgestellt (Stand 18A, Glashalle).
"KI und Robotik in Kombination werden ähnlich nachhaltige Auswirkungen auf
unsere Arbeitswelt und letztlich auf unsere Gesellschaft haben wie das Internet
oder Smartphones", fasst Studienleiter Harald Müller, Geschäftsführer der BWA
und Co-Chairman des Real-World AI Forum im Diplomatic Council,
Schlüsselerkenntnisse der Studie zusammen. "Weit über drei Viertel der Befragten
gehen völlig zu Recht davon aus, dass uns die anstehende technologische
Umwälzung hin zu Künstlicher Intelligenz und humanoider Robotik vor große
Herausforderungen stellen wird", gibt Thomas Meiers, Landesbezirksleiter
Landesbezirk Westfalen IGBCE, ein zentrales Ergebnis der Studie wieder. Er nennt
weitere wesentliche Erkenntnisse: "85 Prozent der Befragten sind der
Überzeugung, dass humanoide KI-Roboter, die ähnlich wie Menschen aussehen und
agieren und mit Künstlicher Intelligenz auch Denken zumindest simulieren können,
grundlegende ethische Fragen aufwerfen. Hierauf müssen und werden wir als
Gesellschaft und als Gewerkschaft Antworten finden. Klar ist: Diese
fundamentalen Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gehen."
Neue Themen für die Mitbestimmung
Laut Studie sind 48 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass diese
technologischen Entwicklungen neue Mitbestimmungsthemen in den Unternehmen
Autor folgen