Gemeinsame KI-Robotik-Studie von Gewerkschaft, Arbeitgebern und Denkfabrik

Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), Industriegewerkschaft IGBCE und

Denkfabrik Diplomatic Council analysieren die Auswirkungen beim Einsatz

humanoider KI-Roboter.



Vorstellung der Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Kongress (19.-24.10) an

Stand 18A (Glashalle).





Studienleiter Harald Müller: "KI-Robotik wird ähnlich nachhaltige Auswirkungenauf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft haben wie das Internet oderSmartphones."Thomas Meiers, Landesbezirksleiter LB Westfalen IGBCE: "KI-Entwicklung undRobotik dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen."Wie gut sind Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft auf die zunehmende Ausbreitungvon Künstlicher Intelligenz (KI) und KI-Robotik in den Betrieben vorbereitet?Dieser Frage sind die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), dieIndustriegewerkschaft IGBCE (Bergbau, Chemie, Energie) und die DenkfabrikDiplomatic Council (DC) nachgegangen. Hierzu waren 150 Führungskräfte aus großenund mittelständischen Unternehmen (Arbeitgeber) sowie Gewerkschaftsfunktionäreals Vertreter der Arbeitnehmerseite systematisch nach ihrer Einschätzung zur KI-und Robotik-Entwicklung in Deutschland befragt worden. Die Ergebnisse werden inForm einer Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Gewerkschaftskongress vom 19.bis 24. Oktober in Hannover vorgestellt (Stand 18A, Glashalle)."KI und Robotik in Kombination werden ähnlich nachhaltige Auswirkungen aufunsere Arbeitswelt und letztlich auf unsere Gesellschaft haben wie das Internetoder Smartphones", fasst Studienleiter Harald Müller, Geschäftsführer der BWAund Co-Chairman des Real-World AI Forum im Diplomatic Council,Schlüsselerkenntnisse der Studie zusammen. "Weit über drei Viertel der Befragtengehen völlig zu Recht davon aus, dass uns die anstehende technologischeUmwälzung hin zu Künstlicher Intelligenz und humanoider Robotik vor großeHerausforderungen stellen wird", gibt Thomas Meiers, LandesbezirksleiterLandesbezirk Westfalen IGBCE, ein zentrales Ergebnis der Studie wieder. Er nenntweitere wesentliche Erkenntnisse: "85 Prozent der Befragten sind derÜberzeugung, dass humanoide KI-Roboter, die ähnlich wie Menschen aussehen undagieren und mit Künstlicher Intelligenz auch Denken zumindest simulieren können,grundlegende ethische Fragen aufwerfen. Hierauf müssen und werden wir alsGesellschaft und als Gewerkschaft Antworten finden. Klar ist: Diesefundamentalen Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer gehen."Neue Themen für die MitbestimmungLaut Studie sind 48 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass diesetechnologischen Entwicklungen neue Mitbestimmungsthemen in den Unternehmen