    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BWA

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemeinsame KI-Robotik-Studie von Gewerkschaft, Arbeitgebern und Denkfabrik

    Bonn (ots) - Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), Industriegewerkschaft IGBCE und
    Denkfabrik Diplomatic Council analysieren die Auswirkungen beim Einsatz
    humanoider KI-Roboter.

    Vorstellung der Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Kongress (19.-24.10) an
    Stand 18A (Glashalle).

    Studienleiter Harald Müller: "KI-Robotik wird ähnlich nachhaltige Auswirkungen
    auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft haben wie das Internet oder
    Smartphones."

    Thomas Meiers, Landesbezirksleiter LB Westfalen IGBCE: "KI-Entwicklung und
    Robotik dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen."

    Wie gut sind Arbeitgeber und Arbeitnehmerschaft auf die zunehmende Ausbreitung
    von Künstlicher Intelligenz (KI) und KI-Robotik in den Betrieben vorbereitet?
    Dieser Frage sind die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), die
    Industriegewerkschaft IGBCE (Bergbau, Chemie, Energie) und die Denkfabrik
    Diplomatic Council (DC) nachgegangen. Hierzu waren 150 Führungskräfte aus großen
    und mittelständischen Unternehmen (Arbeitgeber) sowie Gewerkschaftsfunktionäre
    als Vertreter der Arbeitnehmerseite systematisch nach ihrer Einschätzung zur KI-
    und Robotik-Entwicklung in Deutschland befragt worden. Die Ergebnisse werden in
    Form einer Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Gewerkschaftskongress vom 19.
    bis 24. Oktober in Hannover vorgestellt (Stand 18A, Glashalle).

    "KI und Robotik in Kombination werden ähnlich nachhaltige Auswirkungen auf
    unsere Arbeitswelt und letztlich auf unsere Gesellschaft haben wie das Internet
    oder Smartphones", fasst Studienleiter Harald Müller, Geschäftsführer der BWA
    und Co-Chairman des Real-World AI Forum im Diplomatic Council,
    Schlüsselerkenntnisse der Studie zusammen. "Weit über drei Viertel der Befragten
    gehen völlig zu Recht davon aus, dass uns die anstehende technologische
    Umwälzung hin zu Künstlicher Intelligenz und humanoider Robotik vor große
    Herausforderungen stellen wird", gibt Thomas Meiers, Landesbezirksleiter
    Landesbezirk Westfalen IGBCE, ein zentrales Ergebnis der Studie wieder. Er nennt
    weitere wesentliche Erkenntnisse: "85 Prozent der Befragten sind der
    Überzeugung, dass humanoide KI-Roboter, die ähnlich wie Menschen aussehen und
    agieren und mit Künstlicher Intelligenz auch Denken zumindest simulieren können,
    grundlegende ethische Fragen aufwerfen. Hierauf müssen und werden wir als
    Gesellschaft und als Gewerkschaft Antworten finden. Klar ist: Diese
    fundamentalen Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
    Arbeitnehmer gehen."

    Neue Themen für die Mitbestimmung

    Laut Studie sind 48 Prozent der Befragten der Überzeugung, dass diese
    technologischen Entwicklungen neue Mitbestimmungsthemen in den Unternehmen
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BWA Gemeinsame KI-Robotik-Studie von Gewerkschaft, Arbeitgebern und Denkfabrik Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), Industriegewerkschaft IGBCE und Denkfabrik Diplomatic Council analysieren die Auswirkungen beim Einsatz humanoider KI-Roboter. Vorstellung der Studie auf dem 8. Ordentlichen IGBCE-Kongress (19.-24.10) an Stand 18A …