LichtBlick eröffnet ersten QuickCharge Schnellladepark (FOTO)

- Drei High Power Charger mit je 300 kW Ladeleistung ab sofort bei famila Markt

in Reinbek in Betrieb

- Ausbau auf rund 200 Ladepunkte in Norddeutschland bis Mitte 2026



Die LichtBlick eMobility GmbH hat heute den ersten Standort ihres neuen

Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Am famila Markt in Reinbek

bei Hamburg stehen ab sofort drei HYC 300 Schnellladesäulen bereit. Damit setzt

LichtBlick den Startschuss für ein umfassendes Netz leistungsstarker

Ladeinfrastruktur in Norddeutschland.





Die Ladepunkte sind für alle E-Mobilist*innen zugänglich und ermöglichen

Ladeleistungen von bis zu 300 kW. Zudem testet LichtBlick im Rahmen eines

Pilotprojekts für Unternehmen das Durchleitungsmodell vor Ort. Damit wird es für

Dienstwagenfahrer*innen im neuen Jahr möglich sein, ihren Unternehmensstromtarif

nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs zu laden. Lediglich eine

Infrastrukturabgabe fällt dabei an.



"Mit Reinbek geht unser Schnellladenetz in die Praxis. Für uns ist das ein

echter Meilenstein - wir schaffen Ladeorte, die bequem, leistungsstark und

alltagstauglich sind. Dass wir dafür mit famila so starke Partner an der Seite

haben, macht den Ausbau umso schneller möglich", sagt Simon Schröder,

Projektmanager bei der LichtBlick eMobility GmbH.



"LichtBlick und famila arbeiten intensiv und erfolgreich zusammen. Die heutige

Eröffnung des E-Ladeparks in Reinbek ist ein starkes Zeichen dieser

Partnerschaft und sorgt für Vorfreude auf weitere Standorte. Wir sind froh, mit

einem regionalen Partner die Ladeinfrastruktur an unseren Warenhäusern

entwickeln und somit auch unseren Kundinnen und Kunden diesen tollen

Lade-Service bieten zu können", sagt Kevin Wiegand, Projektleiter bei Bela.



Der Aufbau des Schnellladenetzes erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft mit der

Bartels-Langness-Gruppe (Bela), zu der die famila- und Markant-Märkte gehören.

Bis Mitte 2026 sollen rund 200 Schnellladepunkte an mehr als 25 Standorten

entstehen.



