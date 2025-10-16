LichtBlick eröffnet ersten QuickCharge Schnellladepark (FOTO)
Hamburg/Reinbek (ots) -
- Drei High Power Charger mit je 300 kW Ladeleistung ab sofort bei famila Markt
in Reinbek in Betrieb
- Ausbau auf rund 200 Ladepunkte in Norddeutschland bis Mitte 2026
Die LichtBlick eMobility GmbH hat heute den ersten Standort ihres neuen
Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Am famila Markt in Reinbek
bei Hamburg stehen ab sofort drei HYC 300 Schnellladesäulen bereit. Damit setzt
LichtBlick den Startschuss für ein umfassendes Netz leistungsstarker
Ladeinfrastruktur in Norddeutschland.
Die Ladepunkte sind für alle E-Mobilist*innen zugänglich und ermöglichen
Ladeleistungen von bis zu 300 kW. Zudem testet LichtBlick im Rahmen eines
Pilotprojekts für Unternehmen das Durchleitungsmodell vor Ort. Damit wird es für
Dienstwagenfahrer*innen im neuen Jahr möglich sein, ihren Unternehmensstromtarif
nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs zu laden. Lediglich eine
Infrastrukturabgabe fällt dabei an.
"Mit Reinbek geht unser Schnellladenetz in die Praxis. Für uns ist das ein
echter Meilenstein - wir schaffen Ladeorte, die bequem, leistungsstark und
alltagstauglich sind. Dass wir dafür mit famila so starke Partner an der Seite
haben, macht den Ausbau umso schneller möglich", sagt Simon Schröder,
Projektmanager bei der LichtBlick eMobility GmbH.
"LichtBlick und famila arbeiten intensiv und erfolgreich zusammen. Die heutige
Eröffnung des E-Ladeparks in Reinbek ist ein starkes Zeichen dieser
Partnerschaft und sorgt für Vorfreude auf weitere Standorte. Wir sind froh, mit
einem regionalen Partner die Ladeinfrastruktur an unseren Warenhäusern
entwickeln und somit auch unseren Kundinnen und Kunden diesen tollen
Lade-Service bieten zu können", sagt Kevin Wiegand, Projektleiter bei Bela.
Der Aufbau des Schnellladenetzes erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft mit der
Bartels-Langness-Gruppe (Bela), zu der die famila- und Markant-Märkte gehören.
Bis Mitte 2026 sollen rund 200 Schnellladepunkte an mehr als 25 Standorten
entstehen.
Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier.
(https://brand.lichtblick.de/share/ebFBXE3JpMk6Qmm6QJ9A)
Pressekontakt:
Anja Fricke, Lead Communication
mailto:anja.fricke@lichtblick.de
LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/6138854
OTS: LichtBlick SE
