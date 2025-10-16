Rosenberger, Langer & Cie. will mit digitaler Vermögensverwaltung wachsen / Vermögensverwalter setzt auf Wealth-Management-Plattform von investify TECH / Neue Kundengruppen und stärkere Kundenbindung
Bad Soden/Köln/Wasserbillig (ots) - Der unabhängige Vermögensverwalter
Rosenberger, Langer & Cie. setzt bei der Digitalisierung seines Geschäfts auf
den Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH. Dessen Plattform soll
sowohl weiteres Wachstum ermöglichen als auch die Kundenbindung stärken und
Prozesse verschlanken.
"Für uns stellt der Weg in die Digitalisierung einen Meilenstein dar", erklärt
Andreas Langer, Mitglied der Geschäftsführung von Rosenberger, Langer & Cie.
(RL&C). "Mit 'RL&C NXT' wollen wir den nächsten Schritt der Geldanlage gehen.
Mit dieser modernen, voll digitalisierten Vermögensverwaltung schlagen wir
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir wenden uns einer jüngeren,
technikaffinen Zielgruppe zu, neue Kunden können unkompliziert online starten
und bestehende Kunden haben jederzeit Einblick in ihren Vermögensstatus - und
das schnell und übersichtlich. Das führt zu einer noch engeren Kundenbindung."
Dass die digitalen Prozesse höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards
entsprechen, versteht sich dabei von selbst, schließlich arbeitet man auf Basis
der führenden Wealth-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum, die von dem
Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH zur Verfügung gestellt
wird. Das Unternehmen ist seinerseits von der luxemburgischen Finanzaufsicht
CSSF reguliert und kann daher regulatorische Aufgaben für RL&C übernehmen. "Das
ermöglicht es uns, unsere Ressourcen voll für unsere Kunden und die
Vermögensverwaltung einzusetzen", freut sich Langer. "Unsere Kunden stehen bei
uns immer im Mittelpunkt. Daher ist uns die hohe Flexibilität der investify
TECH-Plattform wichtig: Der Kunde soll selbst entscheiden können, ob er voll
digital oder hybrid betreut werden möchte - alles ist möglich!"
"Eine moderne Vermögensverwaltung muss dem Anleger jeden Zugang ermöglichen, den
er sich wünscht", sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.
"Mit unserer Plattformlösung können wir das schnell, einfach und kostengünstig
für unsere Kunden umsetzen. Dabei ist nicht nur das Frontend wichtig, also die
Funktionen, die der Anleger sieht. Auch die Prozesse im Hintergrund sorgen
dafür, dass die Abläufe für unser Partnerunternehmen deutlich schlanker und
ressourcenschonender abgebildet werden."
Der Projektbeginn ist soeben erfolgt, und schon Ende des Jahres soll die neue
digitale Lösung an den Start gehen.
Pressekontakt:
MediaWalker GmbH
Dr. Anette Walker
Mobil: 0172 350 1101
mailto:a.walker@mediawalker.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113681/6138855
OTS: Rosenberger, Langer & Cie.
