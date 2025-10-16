Rosenberger, Langer & Cie. will mit digitaler Vermögensverwaltung wachsen / Vermögensverwalter setzt auf Wealth-Management-Plattform von investify TECH / Neue Kundengruppen und stärkere Kundenbindung

Bad Soden/Köln/Wasserbillig (ots) - Der unabhängige Vermögensverwalter

Rosenberger, Langer & Cie. setzt bei der Digitalisierung seines Geschäfts auf

den Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH. Dessen Plattform soll

sowohl weiteres Wachstum ermöglichen als auch die Kundenbindung stärken und

Prozesse verschlanken.



"Für uns stellt der Weg in die Digitalisierung einen Meilenstein dar", erklärt

Andreas Langer, Mitglied der Geschäftsführung von Rosenberger, Langer & Cie.

(RL&C). "Mit 'RL&C NXT' wollen wir den nächsten Schritt der Geldanlage gehen.

Mit dieser modernen, voll digitalisierten Vermögensverwaltung schlagen wir

gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir wenden uns einer jüngeren,

technikaffinen Zielgruppe zu, neue Kunden können unkompliziert online starten

und bestehende Kunden haben jederzeit Einblick in ihren Vermögensstatus - und

das schnell und übersichtlich. Das führt zu einer noch engeren Kundenbindung."

Dass die digitalen Prozesse höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards

entsprechen, versteht sich dabei von selbst, schließlich arbeitet man auf Basis

der führenden Wealth-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum, die von dem

Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH zur Verfügung gestellt

wird. Das Unternehmen ist seinerseits von der luxemburgischen Finanzaufsicht

CSSF reguliert und kann daher regulatorische Aufgaben für RL&C übernehmen. "Das

ermöglicht es uns, unsere Ressourcen voll für unsere Kunden und die

Vermögensverwaltung einzusetzen", freut sich Langer. "Unsere Kunden stehen bei

uns immer im Mittelpunkt. Daher ist uns die hohe Flexibilität der investify

TECH-Plattform wichtig: Der Kunde soll selbst entscheiden können, ob er voll

digital oder hybrid betreut werden möchte - alles ist möglich!"



"Eine moderne Vermögensverwaltung muss dem Anleger jeden Zugang ermöglichen, den

er sich wünscht", sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.

"Mit unserer Plattformlösung können wir das schnell, einfach und kostengünstig

für unsere Kunden umsetzen. Dabei ist nicht nur das Frontend wichtig, also die

Funktionen, die der Anleger sieht. Auch die Prozesse im Hintergrund sorgen

dafür, dass die Abläufe für unser Partnerunternehmen deutlich schlanker und

ressourcenschonender abgebildet werden."



Der Projektbeginn ist soeben erfolgt, und schon Ende des Jahres soll die neue

digitale Lösung an den Start gehen.



Pressekontakt:



MediaWalker GmbH

Dr. Anette Walker

Mobil: 0172 350 1101

mailto:a.walker@mediawalker.de



