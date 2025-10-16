    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Rosenberger, Langer & Cie. will mit digitaler Vermögensverwaltung wachsen / Vermögensverwalter setzt auf Wealth-Management-Plattform von investify TECH / Neue Kundengruppen und stärkere Kundenbindung

    Bad Soden/Köln/Wasserbillig (ots) - Der unabhängige Vermögensverwalter
    Rosenberger, Langer & Cie. setzt bei der Digitalisierung seines Geschäfts auf
    den Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH. Dessen Plattform soll
    sowohl weiteres Wachstum ermöglichen als auch die Kundenbindung stärken und
    Prozesse verschlanken.

    "Für uns stellt der Weg in die Digitalisierung einen Meilenstein dar", erklärt
    Andreas Langer, Mitglied der Geschäftsführung von Rosenberger, Langer & Cie.
    (RL&C). "Mit 'RL&C NXT' wollen wir den nächsten Schritt der Geldanlage gehen.
    Mit dieser modernen, voll digitalisierten Vermögensverwaltung schlagen wir
    gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir wenden uns einer jüngeren,
    technikaffinen Zielgruppe zu, neue Kunden können unkompliziert online starten
    und bestehende Kunden haben jederzeit Einblick in ihren Vermögensstatus - und
    das schnell und übersichtlich. Das führt zu einer noch engeren Kundenbindung."
    Dass die digitalen Prozesse höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards
    entsprechen, versteht sich dabei von selbst, schließlich arbeitet man auf Basis
    der führenden Wealth-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum, die von dem
    Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH zur Verfügung gestellt
    wird. Das Unternehmen ist seinerseits von der luxemburgischen Finanzaufsicht
    CSSF reguliert und kann daher regulatorische Aufgaben für RL&C übernehmen. "Das
    ermöglicht es uns, unsere Ressourcen voll für unsere Kunden und die
    Vermögensverwaltung einzusetzen", freut sich Langer. "Unsere Kunden stehen bei
    uns immer im Mittelpunkt. Daher ist uns die hohe Flexibilität der investify
    TECH-Plattform wichtig: Der Kunde soll selbst entscheiden können, ob er voll
    digital oder hybrid betreut werden möchte - alles ist möglich!"

    "Eine moderne Vermögensverwaltung muss dem Anleger jeden Zugang ermöglichen, den
    er sich wünscht", sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.
    "Mit unserer Plattformlösung können wir das schnell, einfach und kostengünstig
    für unsere Kunden umsetzen. Dabei ist nicht nur das Frontend wichtig, also die
    Funktionen, die der Anleger sieht. Auch die Prozesse im Hintergrund sorgen
    dafür, dass die Abläufe für unser Partnerunternehmen deutlich schlanker und
    ressourcenschonender abgebildet werden."

    Der Projektbeginn ist soeben erfolgt, und schon Ende des Jahres soll die neue
    digitale Lösung an den Start gehen.

    Pressekontakt:

    MediaWalker GmbH
    Dr. Anette Walker
    Mobil: 0172 350 1101
    mailto:a.walker@mediawalker.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113681/6138855
    OTS: Rosenberger, Langer & Cie.



