Powermax Minerals leitet Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Atikokan in Nordwest-Ontario ein

Vancouver, B.C., 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seines Explorationsprogramms 2025 auf dem Konzessionsgebiet Atikokan im Bezirk Atikokan-Ignace-White Otter Lake im Nordwesten von Ontario bekannt zu geben.

Überblick über das Konzessionsgebiet Atikokan

Das Konzessionsgebiet Atikokan erstreckt sich über drei Claim-Blöcke (A, B und C) mit einer Gesamtfläche von rund 7.120 Hektar. Unterlagert ist das Konzessionsgebiet von Granodiorit-Granit, Tonalit, Diorit-Monzodiorit und Gneiskomplexen aus dem Archaikum, in denen bekanntermaßen Pegmatite und eine Mineralisierung seltener Metalle wie Seltenerdmetalle (REE), Uran, Thorium und Niob lagern. Anhand der regionalen geochemischen und radiometrischen Daten des Ontario Geological Survey konnten mehrere Seesedimentanomalien abgegrenzt werden, die nun im Fokus dieser Arbeitsphase stehen.

Explorationsprogramm 2025

Das Phase-1-Programm beinhaltet:

- Desktop-Datenaufbereitung und GIS-Modellierung: Zusammenführung bestehender historischer geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze zur genaueren Eingrenzung von Zielgebieten durch fortschrittliche räumliche und radiometrische Analysen.

- Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen vor Ort: Prospektionsarbeiten und geologische Kartierungen auf den drei Blöcken zur Ermittlung und Charakterisierung von Pegmatitzonen, mineralisierten Strukturen und Alterationsmustern.

- Geochemische Probenahmen:

Gesteinsprobenahmen: 100 bis 150 Proben aus Pegmatit- und Alterationszonen.

Bodenprobenahmen: Entnahme von rund 350 Proben im Raster.

Flusssedimente: 20 bis 50 Proben aus Entwässerungsgebieten günstiger Lithologien.

- Radiometrische Vermessungen: Feldmessungen mit tragbaren Szintillometern zur Erfassung von radiometrischen und Indikatorelementanomalien.