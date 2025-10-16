JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Getränkehersteller habe den erwartet verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Edward Mundy in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In den USA seien Lagerbestände geräumt worden und die Nachfrage in China schwächele./rob/bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 86,26EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

