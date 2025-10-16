    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Getränkehersteller habe den erwartet verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Edward Mundy in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In den USA seien Lagerbestände geräumt worden und die Nachfrage in China schwächele./rob/bek/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,84 % und einem Kurs von 86,26EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



