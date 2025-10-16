Seltene Erden: Jetzt! Die ultimative Aktienliste

Ein Rohstoffkrieg um die Zukunft: China schließt die Schleusen für Seltene Erden – Trump reagiert bedrohlich und rudert dann, wie so oft, zurück.

Es war eine Woche, die gleich zwei geopolitische Erdbeben brachte – und den Märkten eindrucksvoll zeigte, wie eng Politik, Liquidität und Vertrauen inzwischen miteinander verwoben sind.

Am Mittwochabend, dem 8. Oktober, veröffentlichte das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) gemeinsam mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) eine neue Verordnung, die verschärfte Exportkontrollen für Seltene Erden, Magnetmaterialien und Recyclingverfahren vorsieht. Betroffen sind insbesondere hochreine Legierungen und Technologien, die in der Rüstungsindustrie, in Elektrofahrzeugen und in der Halbleiterproduktion eingesetzt werden. Die Maßnahmen sollen Ende Oktober in Kraft treten und verpflichten Exporteure künftig, Ausfuhren genehmigen zu lassen – unter Verweis auf „nationale Sicherheitsinteressen“.

Damit geht China den nächsten Schritt in einem strategischen Rohstoffkrieg: Die Volksrepublik kontrolliert rund 60 % der weltweiten Förderung Seltener Erden und über 80 % der weltweiten Veredelungskapazitäten. Die neue MOFCOM-Regelung wurde international als Warnschuss verstanden – zumal sie nur wenige Wochen vor dem geplanten APEC-Treffen veröffentlicht wurde, bei dem ein bilaterales Gespräch zwischen Xi und Trump ursprünglich als diplomatischer Neustart galt.

Nur 24 Stunden später folgte die amerikanische Antwort – laut, direkt, unberechenbar. Am Freitag, dem 10. Oktober, um Punkt 17 Uhr verkündete Donald J. Trump auf Truth Social, die Vereinigten Staaten würden „massive“ Zölle auf chinesische Importe verhängen. Später am Abend präzisierte er: 100 Prozent.

Die Folge: Risikoassets gerieten weltweit unter Druck. Händler sprachen vom heftigsten Liquiditätsschock seit dem „Liberation Day“ am 2. April. Auf Wochensicht verlor der S&P-500-Future mehr als 3 %, der Dow Jones Commodity Index knapp 1 %. Der Dollar legte zunächst um 1,4 % zu und belastete die Rohstoffmärkte zusätzlich – bis Trumps Zollrhetorik auch das Vertrauen in den Greenback ins Wanken brachte.

Und dann – typisch Trump – drehte sich die Tonlage über Nacht. Am Sonntagabend, dem 12. Oktober, schrieb er auf Truth Social:

„Don’t worry about China, it will all be fine! Highly respected President Xi just had a bad moment… The U.S.A. wants to help China, not hurt it!!!“

Eine Kehrtwende um 180 Grad – und die Märkte reagierten sofort: Kryptowährungen und Aktien erholten sich kräftig, Ethereum legte zeitweise über 10 % zu.

Seltene Erden stehen im Zentrum der Weltpolitik. Die jüngsten Maßnahmen Chinas zeigen, wie sensibel das Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Technologie und Macht geworden ist. Peking verfügt über das strategische Druckmittel, der gesamten westlichen Welt den Zugang zu jenen Metallen abzuschneiden, die heute in fast jeder Schlüsseltechnologie stecken – von Windrädern und Photovoltaikanlagen über Elektroautos bis hin zu Smartphones, Displays und modernster Rüstungselektronik. Ohne Seltene Erden steht die grüne Transformation ebenso still wie der Fortschritt in der Digitalisierung oder der Verteidigungstechnologie.

Bleiben Sie wachsam – die nächste Phase des Rohstoffkriegs hat bereits begonnen.