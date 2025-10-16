Rekordhoch: Diese Aktie überrascht alle!

Das Betriebsergebnis betrug 1,6 Milliarden Euro und übertraf die Prognosen, obwohl es leicht hinter dem Vorjahreswert zurückblieb. Der Zinsüberschuss sank um 6 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, was den Erwartungen entsprach.

Der Kurs der Nordea-Aktie stieg am Donnerstag um mehr als 4 Prozent und erreichte ein Rekordhoch. Im Jahresvergleich legte die Aktie um rund 36 Prozent zu. Der Nettogewinn belief sich auf 1,23 Milliarden Euro, was einem Gewinn je Aktie von 0,36 Euro entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Nordea einen leichten Rückgang, aber das Ergebnis lag über den Konsensschätzungen.

Ein wichtiger Treiber für den Kursanstieg war das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Millionen Euro, das bereits das vierte Rückkaufprogramm in diesem Jahr darstellt. Dieses Programm soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und wurde von Analysten positiv aufgenommen.

Die Eigenkapitalrendite lag bei 15,8 Prozent, was das Ziel von über 15 Prozent für das Gesamtjahr bestätigt. Besonders positiv war die starke Kreditqualität und die Rückgewinnung von Krediten, die besser ausfiel als erwartet.

Die Einlagen von Privatkunden stiegen um 8 Prozent, und die Unternehmenskreditvergabe wuchs um 6 Prozent, während das Hypothekarkreditvolumen um 6 Prozent stieg, insbesondere in Norwegen und Schweden.

Das Management von Nordea zeigte sich zuversichtlich und bekräftigte ihre Jahresprognose: Es strebt an, auch im vierten Quartal ein solides Ergebnis zu erzielen.

Analysten lobten das starke dritte Quartal und die stabilen finanziellen Kennzahlen. Auch deshalb bleibt Nordea ein attraktiver Titel mit einer klaren Strategie, die auf weiteres Wachstum und eine starke Kapitalrendite abzielt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 14,64EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!