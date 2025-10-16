JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Region Afrika/Ozeanien/Asien ex China habe sich der Lebensmittelkonzern besonders gut behauptet und gleichzeitig vor allem vom Produkt Nespresso profitiert./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 88,50EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte