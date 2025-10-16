JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Region Afrika/Ozeanien/Asien ex China habe sich der Lebensmittelkonzern besonders gut behauptet und gleichzeitig vor allem vom Produkt Nespresso profitiert./rob/bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 88,50EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

