    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Region Afrika/Ozeanien/Asien ex China habe sich der Lebensmittelkonzern besonders gut behauptet und gleichzeitig vor allem vom Produkt Nespresso profitiert./rob/bek/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 88,50EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 77
    Kursziel alt: 77
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in …