JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Gegenüber dem zweiten Quartal habe es eine leichte Verbesserung gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Um die Skaleneffekte zu erreichen, müsse aber der Bekanntheitsgrad des E-Rezepts gesteigert werden./rob/bek/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 6,865EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

