    JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Gegenüber dem zweiten Quartal habe es eine leichte Verbesserung gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Um die Skaleneffekte zu erreichen, müsse aber der Bekanntheitsgrad des E-Rezepts gesteigert werden./rob/bek/stk

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 12
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
