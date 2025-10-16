    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe beim Mengenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und damit sei nun die größte Sorge des Marktes vom Tisch. Der Analyst begrüßte auch das Bestreben des neuen Vorstandsvorsitzenden, eine Unternehmenskultur zu fördern, die keine Marktanteilsverluste akzeptiert und in der Erfolge belohnt werden, was selbstbewusster klinge als zuvor./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:54 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,48 % und einem Kurs von 88,58EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.




