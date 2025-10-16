RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Diagnostikunternehmen sei etwas stärker gewachsen als vom Markt erwartet, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wiederkehrende Einnahmen hätten das Wachstum in allen Regionen vorangetrieben./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,15 % und einem Kurs von 203EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.