RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,51 % und einem Kurs von 232EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

