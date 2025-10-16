    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,51 % und einem Kurs von 232EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Charles Weston
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00, was eine Steigerung von +7,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und …