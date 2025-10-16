    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Merck Aktie fällt auf 112,50€ - 16.10.2025

    Am 16.10.2025 ist die Merck Aktie, bisher, um -3,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

    Merck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,35 % verliert die Merck Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Merck-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,23 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um -3,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck um -16,09 % verloren.

    Merck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,07 %
    1 Monat +9,36 %
    3 Monate +6,23 %
    1 Jahr -25,57 %

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,59 Mrd. wert.

    Merck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

    -3,22 %
    -3,07 %
    +9,36 %
    +6,23 %
    -25,57 %
    -31,10 %
    -6,03 %
    +50,25 %
    +650,30 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990



