Besonders beachtet!
Merck Aktie fällt auf 112,50€ - 16.10.2025
Am 16.10.2025 ist die Merck Aktie, bisher, um -3,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.
Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.
Merck Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,35 % verliert die Merck Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Merck-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,23 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um -3,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck um -16,09 % verloren.
Merck Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,07 %
|1 Monat
|+9,36 %
|3 Monate
|+6,23 %
|1 Jahr
|-25,57 %
Informationen zur Merck Aktie
Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,59 Mrd. wert.
Dax dreht leicht ins Plus - Berichtssaison nimmt Fahrt auf
Der Dax ist am Donnerstag nach einem etwas schwächeren Start in den Handelstag bis zum Mittag knapp in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.225 Punkten berechnet, dies …
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 …
Dax hält sich auf hohem Niveau stabil
Der Dax hat sich am Donnerstag weiter stabil auf hohem Niveau gezeigt. "Die Märkte schwanken zwischen Hoffnung und Vorsicht", bleiben aber angesichts des wieder hochgekochten Handelsstreits zwischen den USA und China relativ gelassen, kommentierte …
Merck Aktie jetzt kaufen?
Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.