RBC belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,61 % und einem Kurs von 232,2 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 263,00EUR was eine Bandbreite von -2,98 %/+13,41 % bedeutet.