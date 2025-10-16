ANALYSE-FLASH
RBC belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro
- RBC belässt Sartorius auf "Outperform" mit 250 Euro.
- Umsatzprognose leicht erhöht, Markt erwartet Zielanpassung.
- Positive Entwicklung in Bioprocess und Diagnostik.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen und einer leicht erhöhten Umsatzprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Markt habe sich eine Zielerhöhung gewünscht, und der Labor- und Pharmazulieferer habe geliefert, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten basierten vor allem auf der guten Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und der Diagnostiktochter Sartorius Stedim./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:51 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,61 % und einem Kurs von 232,2 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,70 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 263,00EUR was eine Bandbreite von -2,98 %/+13,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 250 Euro
