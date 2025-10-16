Fossil Group Aktie bricht massiv ein - 16.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fossil Group Aktie. Mit einer Performance von -34,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fossil Group kombiniert traditionelles Uhrendesign mit moderner Technologie und bietet stilvolle, erschwingliche Modeaccessoires an. Mit einer starken Marktpräsenz im mittleren Preissegment konkurriert es mit Marken wie Swatch und Michael Kors.

Obwohl die Fossil Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +133,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fossil Group Aktie damit um +58,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fossil Group +93,02 % gewonnen.

Fossil Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +58,73 % 1 Monat +29,15 % 3 Monate +133,14 % 1 Jahr +196,58 %

Informationen zur Fossil Group Aktie

Es gibt 54 Mio. Fossil Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,89 Mio. wert.

Provides Update on Its UK Proceeding Addresses Media Report RICHARDSON, Texas, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Fossil Group, Inc. (NASDAQ: FOSL) (the “Company”) announced today that, in connection with its previously announced offer to …

Fossil Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fossil Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fossil Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.