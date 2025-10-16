Vom Blaulicht zum Business
Wie Enis Eisfeld seinen Erfolg teilt - und warum "Geben macht reich" mehr ist als nur ein Leitspruch (FOTO)
Braunschweig (ots) - Viele Menschen aus bodenständigen Berufen träumen von
unternehmerischem Erfolg - doch oft fehlt die klare Vision, was wirklich zählt.
Reichtum wird in unserer Gesellschaft noch immer kritisch beäugt, während echte
Vorbilder rar sind. Was macht nachhaltigen Erfolg aus und weshalb spielt Haltung
dabei eine größere Rolle als Umsatz?
Der Porsche vor dem Restaurant, der gepflegte Maßanzug, der Millionendeal im
Nebensatz - für viele steht wirtschaftlicher Erfolg sinnbildlich für ein Leben,
das man kaum greifen kann. Gerade Menschen mit bodenständigem Hintergrund, die
sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen, zweifeln oft, ob sie in diese Welt
hineinpassen. Der Gedanke: Reiche Menschen sind egoistisch, fremd, abgehoben -
und Glück scheint ohnehin etwas für andere zu sein. Doch hinter der Fassade
vieler Erfolgsgeschichten verbirgt sich eine andere Wahrheit: Der Weg an die
Spitze ist selten geradlinig, schon gar nicht frei von Zweifeln oder
Rückschlägen. So kennt auch Enis Eisfeld, einst Rettungssanitäter und Polizist,
heute Multi-Unternehmer mit achtstelligen Umsätzen, die Schattenseiten des
Aufstiegs nur allzu gut. "Viele Menschen wissen, wie man Geld verdient, aber sie
wissen nicht, warum sie es eigentlich tun. Wer keinen Sinn findet, verliert sich
schnell in Zahlen und Statussymbolen - und bleibt am Ende doch leer", mahnt Enis
Eisfeld, Initiator des Leitsatzes "Geben macht reich".
"Geben macht reich - nicht nur auf dem Konto, sondern in jedem Bereich des
Lebens", ist Enis Eisfeld überzeugt. "Wer bereit ist, seinen Erfolg zu teilen,
bekommt mehr zurück, als er je in Zahlen ausdrücken könnte: Vertrauen,
Loyalität, tiefe Beziehungen und das unersetzliche Gefühl, einen Unterschied zu
machen - genau da, wo er gebraucht wird." Was viele Unternehmer erst spät
begreifen, hat für ihn bereits früh eine leitende Rolle gespielt: Es geht nicht
nur um den eigenen Kontostand. Es geht um Sinn, um Verantwortung, um das, was
man anderen gibt. Als Vater einer schwer erkrankten Tochter, als Gründer von
Blaulichtversichert.de und Eisfeld Consulting setzt Enis Eisfeld dieses Prinzip
konsequent um - und zeigt eindrucksvoll, wie Haltung neue Perspektiven
ermöglicht.
Von Blaulicht zu Business: Der Weg eines Underdogs
Enis Eisfelds beruflicher Werdegang unterscheidet sich deutlich von klassischen
Unternehmerbiografien im deutschsprachigen Raum. Seine Laufbahn begann nicht im
Büro eines Konzerns, sondern im Rettungsdienst - mit Funkgerät,
Einsatzbereitschaft und dem Wunsch, Menschen in Not zu helfen. Bereits mit 20
Jahren übernahm er Nachtschichten auf der Rettungswache. "Ich arbeitete 260
Stunden im Monat für 1.400 Euro, fühlte mich aber trotzdem reich - denn ich
