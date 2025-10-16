Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Porsche AG - Das Statussymbol des Börsianers Porsche AG +2,18 % Aktie 19 Aufrufe heute PetraHans 12.10.25, 08:33

Braunschweig (ots) - Viele Menschen aus bodenständigen Berufen träumen vonunternehmerischem Erfolg - doch oft fehlt die klare Vision, was wirklich zählt.Reichtum wird in unserer Gesellschaft noch immer kritisch beäugt, während echteVorbilder rar sind. Was macht nachhaltigen Erfolg aus und weshalb spielt Haltungdabei eine größere Rolle als Umsatz?Der Porsche vor dem Restaurant, der gepflegte Maßanzug, der Millionendeal imNebensatz - für viele steht wirtschaftlicher Erfolg sinnbildlich für ein Leben,das man kaum greifen kann. Gerade Menschen mit bodenständigem Hintergrund, diesich unternehmerisch weiterentwickeln wollen, zweifeln oft, ob sie in diese Welthineinpassen. Der Gedanke: Reiche Menschen sind egoistisch, fremd, abgehoben -und Glück scheint ohnehin etwas für andere zu sein. Doch hinter der Fassadevieler Erfolgsgeschichten verbirgt sich eine andere Wahrheit: Der Weg an dieSpitze ist selten geradlinig, schon gar nicht frei von Zweifeln oderRückschlägen. So kennt auch Enis Eisfeld, einst Rettungssanitäter und Polizist,heute Multi-Unternehmer mit achtstelligen Umsätzen, die Schattenseiten desAufstiegs nur allzu gut. "Viele Menschen wissen, wie man Geld verdient, aber siewissen nicht, warum sie es eigentlich tun. Wer keinen Sinn findet, verliert sichschnell in Zahlen und Statussymbolen - und bleibt am Ende doch leer", mahnt EnisEisfeld, Initiator des Leitsatzes "Geben macht reich"."Geben macht reich - nicht nur auf dem Konto, sondern in jedem Bereich desLebens", ist Enis Eisfeld überzeugt. "Wer bereit ist, seinen Erfolg zu teilen,bekommt mehr zurück, als er je in Zahlen ausdrücken könnte: Vertrauen,Loyalität, tiefe Beziehungen und das unersetzliche Gefühl, einen Unterschied zumachen - genau da, wo er gebraucht wird." Was viele Unternehmer erst spätbegreifen, hat für ihn bereits früh eine leitende Rolle gespielt: Es geht nichtnur um den eigenen Kontostand. Es geht um Sinn, um Verantwortung, um das, wasman anderen gibt. Als Vater einer schwer erkrankten Tochter, als Gründer vonBlaulichtversichert.de und Eisfeld Consulting setzt Enis Eisfeld dieses Prinzipkonsequent um - und zeigt eindrucksvoll, wie Haltung neue Perspektivenermöglicht.Von Blaulicht zu Business: Der Weg eines UnderdogsEnis Eisfelds beruflicher Werdegang unterscheidet sich deutlich von klassischenUnternehmerbiografien im deutschsprachigen Raum. Seine Laufbahn begann nicht imBüro eines Konzerns, sondern im Rettungsdienst - mit Funkgerät,Einsatzbereitschaft und dem Wunsch, Menschen in Not zu helfen. Bereits mit 20Jahren übernahm er Nachtschichten auf der Rettungswache. "Ich arbeitete 260Stunden im Monat für 1.400 Euro, fühlte mich aber trotzdem reich - denn ich