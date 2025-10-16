WARBURG RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte im Vergleicht zum Vorjahr einen Rückgang beim operativen Gewinn (Ebit) bringen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal werde sich das Geschäft dann wohl wieder beleben./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 26,37EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Jörg Philipp Frey
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
