WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte durchwachsen ausgefallen sein, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Nachfrage dürfte sich nicht allzu viel geändert haben. Jüngste Aussagen aus der Brachen deuteten darauf hin, dass eine stärkere Erholung Zeit brauche./rob/mf/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 14,14EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.