WARBURG RESEARCH stuft Puma SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 21,88EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Jörg Philipp Frey
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
