Evotec Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Sie steigt um +4,09 % auf 6,8680€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,58 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -2,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -18,65 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,09 % 1 Monat +11,06 % 3 Monate -8,58 % 1 Jahr +25,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Evotec Aktie, die nach einer Talfahrt Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. Marktteilnehmer diskutieren die Möglichkeit, die wichtige 7-Euro-Marke zu überwinden, und sehen ein Kurspotenzial von bis zu 40 Prozent. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich schwacher Quartalszahlen und der Jahresziele, während die Bewertung des Unternehmens als attraktiv für strategische Investoren gilt. Einige Anleger sind jedoch skeptisch und befürchten einen Rückgang auf 5 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.