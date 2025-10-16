Metaplanet - Aktie auf Talfahrt - 16.10.2025

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Metaplanet Verluste von -68,97 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Metaplanet Aktie. Mit einer Performance von -3,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Metaplanet +1.054,21 % gewonnen.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,53 % 1 Monat -29,23 % 3 Monate -68,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die sich in einem Abwärtstrend befindet und kürzlich ein 'Todeskreuz' erreicht hat. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Aktie, vergleichen sie mit anderen als 'Pump and Dump' bezeichneten Unternehmen und warnen vor einem möglichen Pennystock-Status. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Bodenbildung bei ¥430 hin, während die Stimmung insgesamt pessimistisch bleibt, trotz halbierter Short-Positionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 691 Mio. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. wert.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.