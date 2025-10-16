Besonders beachtet!
Deutz Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 16.10.2025
Am 16.10.2025 ist die Deutz Aktie, bisher, um +5,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.
Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.
Deutz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025
Die Deutz Aktie konnte bisher um +5,54 % auf 8,8600€ zulegen. Das sind +0,4650 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deutz investiert war, konnte einen Gewinn von +6,83 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -10,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,39 %. Im Jahr 2025 gab es für Deutz bisher ein Plus von +108,54 %.
Deutz Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,01 %
|1 Monat
|-14,39 %
|3 Monate
|+6,83 %
|1 Jahr
|+99,95 %
Informationen zur Deutz Aktie
Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. wert.
Deutz baut Rüstungsgeschäft durch Partnerschaft aus
Der Motorenbauer Deutz baut sein Engagement im Rüstungsgeschäft durch eine Partnerschaft aus. Als Teil der Partnerschaft will sich Deutz an der strategischen Finanzierungsrunde von ARX Robotics beteiligen, teilte Deutz am Donnerstag in Köln mit. …
ARX Robotics und DEUTZ streben strategische Partnerschaft für digitalisierte Antriebe und unbemannte Verteidigungssysteme an
EQS-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kooperation ARX Robotics und DEUTZ streben strategische Partnerschaft für digitalisierte Antriebe und unbemannte Verteidigungssysteme an 16.10.2025 / 10:03 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent …
ARX Robotics and DEUTZ strive for strategic partnership in digitalized drives and unmanned defense systems
EQS-News: DEUTZ AG / Key word(s): Alliance ARX Robotics and DEUTZ strive for strategic partnership in digitalized drives and unmanned defense systems 16.10.2025 / 10:03 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …
Deutz Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.