Vossloh Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.10.2025

Die Vossloh Aktie konnte bisher um +2,70 % auf 80,00€ zulegen. Das sind +2,10 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

Obwohl sich die Vossloh Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um -11,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,75 %. Im Jahr 2025 gab es für Vossloh bisher ein Plus von +80,72 %.

Vossloh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat -13,75 % 3 Monate -12,19 % 1 Jahr +61,08 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

Vossloh Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.