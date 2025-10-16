ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 9,60 Euro - 'Hold'
- Kursziel für Südzucker auf 9,60 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Umsatzrückgang.
- Unternehmen durchschreitet derzeit die Talsohle.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutliche Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 habe in keiner Weise überrascht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen durchschreite derzeit die Talsohle./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 9,895 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,96 %/-8,40 % bedeutet.
https://www.suedzuckergroup.com/sites/default/files/2025-09/2025-09-22-SuedzuckerAG-Investor-Update-de-final.pdf