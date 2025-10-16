Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 9,60 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 9,895 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,96 %/-8,40 % bedeutet.