Konstantin Katsikis von KWADRAT
Kreativität ist keine Softwarefunktion - wie echte Ideen die Zukunft von Marken prägen (FOTO)
Passau (ots) - Immer häufiger gilt: Wer moderne Tools bedienen kann, ist wohl
kreativ genug - eine Rechnung, die in der Praxis aber nur selten aufgeht. So
merken immer mehr Unternehmen, dass Templates und KI-Prompts zwar schöne
Fassaden schaffen, aber keine echten Ideen. Was also macht den Unterschied
zwischen Beliebigkeit und Differenzierung, zwischen grauem Einheitsbrei und
echter Qualität? Und wie gelingt es Marken, Substanz statt Oberflächenwirkung zu
zeigen?
Marketingverantwortliche erleben im Alltag ein paradoxes Bild: Soziale Medien
sind voll von ansprechenden Designs, schnell realisierten Kampagnen und
scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten durch Tools wie Canva, ChatGPT oder Miro.
Moderne Software verspricht dabei, Kreativität zum Kinderspiel zu machen. Doch
trotz vorhandener Bedienkompetenz und zahlreicher Vorlagen bleibt die Wirkung
vieler Werbemaßnahmen blass - Botschaften wirken austauschbar, Unternehmen gehen
in der Masse unter. Was auf den ersten Blick wie eine Revolution erscheint,
entpuppt sich damit oft genug als Reinfall: "Wir erleben aktuell eine
gefährliche Gleichsetzung von Tool-Wissen mit echter Kreativität - in Wahrheit
natürlich nur eine Illusion, der sich aber nicht wenige Unternehmen nur allzu
leichtfertig hingeben", warnt Konstantin Katsikis, Gründer und Inhaber von
KWADRAT.
"Der einzig nachhaltige Weg zu relevanter Markenkommunikation beginnt hingegen
immer mit Haltung, strategischem Denken und echter kreativer Auseinandersetzung
- nicht beim einfachen Template, nicht per KI-Prompt", führt er weiter aus.
KWADRAT zeigt unter dieser Prämisse täglich: Markenentwicklung ist mehr als
hübsches Design oder digitale Präsenz. Mit tiefem Verständnis für Identität,
Zielgruppen und unternehmerische Ziele begleitet das Team aus Passau seine
Kunden auf dem Weg zu authentischer Positionierung - und zu Lösungen, die nicht
auf Trends, sondern auf Substanz bauen. Das Ergebnis: Marken, die überzeugen,
weil sie relevant, glaubwürdig und menschlich sind. Wie echte Kreativität dabei
die nötige Differenzierung schafft, zeigt ein Blick hinter die Kulissen von
KWADRAT.
Kreativität ist keine Frage des Tools, sondern eine der Haltung: So formt
KWADRAT die alles entscheidende Markenidentität
"Seit einigen Jahren glauben viele Menschen, Software-Stacks und KI-Tools seien
der Schlüssel zum Erfolg - angesichts ihrer potenziellen Effizienzsteigerung in
vielen Bereichen ein durchaus nachvollziehbarer Denkfehler. Nachhaltiger Erfolg
entsteht aber nicht allein und schon gar nicht automatisch durch den gekonnten
