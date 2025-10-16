    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Konstantin Katsikis von KWADRAT

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kreativität ist keine Softwarefunktion - wie echte Ideen die Zukunft von Marken prägen (FOTO)

    Passau (ots) - Immer häufiger gilt: Wer moderne Tools bedienen kann, ist wohl
    kreativ genug - eine Rechnung, die in der Praxis aber nur selten aufgeht. So
    merken immer mehr Unternehmen, dass Templates und KI-Prompts zwar schöne
    Fassaden schaffen, aber keine echten Ideen. Was also macht den Unterschied
    zwischen Beliebigkeit und Differenzierung, zwischen grauem Einheitsbrei und
    echter Qualität? Und wie gelingt es Marken, Substanz statt Oberflächenwirkung zu
    zeigen?

    Marketingverantwortliche erleben im Alltag ein paradoxes Bild: Soziale Medien
    sind voll von ansprechenden Designs, schnell realisierten Kampagnen und
    scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten durch Tools wie Canva, ChatGPT oder Miro.
    Moderne Software verspricht dabei, Kreativität zum Kinderspiel zu machen. Doch
    trotz vorhandener Bedienkompetenz und zahlreicher Vorlagen bleibt die Wirkung
    vieler Werbemaßnahmen blass - Botschaften wirken austauschbar, Unternehmen gehen
    in der Masse unter. Was auf den ersten Blick wie eine Revolution erscheint,
    entpuppt sich damit oft genug als Reinfall: "Wir erleben aktuell eine
    gefährliche Gleichsetzung von Tool-Wissen mit echter Kreativität - in Wahrheit
    natürlich nur eine Illusion, der sich aber nicht wenige Unternehmen nur allzu
    leichtfertig hingeben", warnt Konstantin Katsikis, Gründer und Inhaber von
    KWADRAT.

    "Der einzig nachhaltige Weg zu relevanter Markenkommunikation beginnt hingegen
    immer mit Haltung, strategischem Denken und echter kreativer Auseinandersetzung
    - nicht beim einfachen Template, nicht per KI-Prompt", führt er weiter aus.
    KWADRAT zeigt unter dieser Prämisse täglich: Markenentwicklung ist mehr als
    hübsches Design oder digitale Präsenz. Mit tiefem Verständnis für Identität,
    Zielgruppen und unternehmerische Ziele begleitet das Team aus Passau seine
    Kunden auf dem Weg zu authentischer Positionierung - und zu Lösungen, die nicht
    auf Trends, sondern auf Substanz bauen. Das Ergebnis: Marken, die überzeugen,
    weil sie relevant, glaubwürdig und menschlich sind. Wie echte Kreativität dabei
    die nötige Differenzierung schafft, zeigt ein Blick hinter die Kulissen von
    KWADRAT.

    Kreativität ist keine Frage des Tools, sondern eine der Haltung: So formt
    KWADRAT die alles entscheidende Markenidentität

    "Seit einigen Jahren glauben viele Menschen, Software-Stacks und KI-Tools seien
    der Schlüssel zum Erfolg - angesichts ihrer potenziellen Effizienzsteigerung in
    vielen Bereichen ein durchaus nachvollziehbarer Denkfehler. Nachhaltiger Erfolg
    entsteht aber nicht allein und schon gar nicht automatisch durch den gekonnten
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Konstantin Katsikis von KWADRAT Kreativität ist keine Softwarefunktion - wie echte Ideen die Zukunft von Marken prägen (FOTO) Immer häufiger gilt: Wer moderne Tools bedienen kann, ist wohl kreativ genug - eine Rechnung, die in der Praxis aber nur selten aufgeht. So merken immer mehr Unternehmen, dass Templates und KI-Prompts zwar schöne Fassaden schaffen, aber keine echten …