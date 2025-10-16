Stroeer Aktie knickt um -3,12 % ein - 16.10.2025

Die Stroeer Aktie ist bisher um -3,12 % auf 40,40€ gefallen. Das sind -1,30 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Stroeer insgesamt ein Minus von -16,11 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,20 % verloren.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,11 % 1 Monat -0,12 % 3 Monate -16,11 % 1 Jahr -28,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stroeer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ströer Aktie, die aufgrund von Übernahmegerüchten und einer möglichen Bewertung des Kerngeschäfts bei 3,5 Mrd. EUR ansteigt. Nutzer spekulieren auf einen Kurs von 55-57 EUR und betonen die moderate Nettoverschuldung sowie die stabile Dividendenrendite von 5,4%. Die Aktie erlebte kürzlich einen Anstieg um 3,6% und könnte durch ein bevorstehendes Gebot einer Investorengruppe weiter profitieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.