    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stroeer Aktie knickt um -3,12 % ein - 16.10.2025

    Am 16.10.2025 ist die Stroeer Aktie, bisher, um -3,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Besonders beachtet! - Stroeer Aktie knickt um -3,12 % ein - 16.10.2025
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

    Stroeer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die Stroeer Aktie ist bisher um -3,12 % auf 40,40 gefallen. Das sind -1,30  weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Long
    37,32€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,72€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 12,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Stroeer insgesamt ein Minus von -16,11 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -1,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -13,20 % verloren.

    Stroeer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,11 %
    1 Monat -0,12 %
    3 Monate -16,11 %
    1 Jahr -28,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stroeer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ströer Aktie, die aufgrund von Übernahmegerüchten und einer möglichen Bewertung des Kerngeschäfts bei 3,5 Mrd. EUR ansteigt. Nutzer spekulieren auf einen Kurs von 55-57 EUR und betonen die moderate Nettoverschuldung sowie die stabile Dividendenrendite von 5,4%. Die Aktie erlebte kürzlich einen Anstieg um 3,6% und könnte durch ein bevorstehendes Gebot einer Investorengruppe weiter profitieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stroeer eingestellt.

    Zur Stroeer Diskussion

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Stroeer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    -3,12 %
    -1,11 %
    -0,12 %
    -16,11 %
    -28,90 %
    -5,87 %
    -37,64 %
    -19,07 %
    +92,38 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Stroeer Aktie knickt um -3,12 % ein - 16.10.2025 Am 16.10.2025 ist die Stroeer Aktie, bisher, um -3,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.