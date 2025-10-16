Kloeckner Aktie leidet unter Verkäufen - 16.10.2025

Die Kloeckner Aktie notiert aktuell bei 5,2600€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1500 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Kloeckner insgesamt ein Minus von -20,03 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kloeckner Aktie damit um -10,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Kloeckner um +21,26 % gewonnen.

Kloeckner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,61 % 1 Monat -3,23 % 3 Monate -20,03 % 1 Jahr +6,31 %

Informationen zur Kloeckner Aktie

Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 524,69 Mio. wert.

Kloeckner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.