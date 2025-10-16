Das GBS der Zukunft (FOTO)

Potsdam/Berlin (ots) - Global Business Services wandeln sich vom Kostenblock zum

Taktgeber. KI-Agenten übernehmen Routinen, schaffen Transparenz in Echtzeit und

geben CFOs neue Handlungsfreiheit.



2025 steht die Finanzorganisation am Wendepunkt. Global Business Services (GBS)

sind längst nicht mehr nur Kostensenker. Sie entwickeln sich zu einem

strategischen Motor, der Geschwindigkeit, Datenqualität und Compliance zugleich

liefert. Der Hebel dafür sind KI-Agenten. Sie arbeiten wie digitale Kolleginnen

und Kollegen, die Standardaufgaben eigenständig erledigen und jede Entscheidung

protokollieren. CFOs gewinnen so einen ganz neuen Blick: Statt nachlaufender

Reports erhalten sie laufende Empfehlungen, die Risiken früher sichtbar machen

und Liquidität planbarer gestalten. Damit verändert sich die Rolle von Finance

grundlegend. Aus einem transaktionalen Backoffice wird ein intelligentes

Nervenzentrum, das Märkte, Lieferketten und Cashflows in Echtzeit spiegelt. Doch

die Technologie ist nur ein Teil. Ebenso wichtig sind Governance, einheitliche

Daten und neue Rollen: vom Supervisor für Agenten über Coaches für Prompting bis

zum Product Owner für Prozesse. Wer früh startet, setzt hier Standards - und

verschafft sich einen Vorsprung. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von

Hypatos, erklärt, wie GBS der Zukunft konkret aussieht. Das Berliner Unternehmen

Hypatos entwickelt KI-Agentensysteme für Global Business Services und gilt als

Pionier auf diesem Gebiet.





Herr Erxleben, wie sieht GBS der Zukunft aus?



Es entwickelt sich vom Abwickler zum Wertschöpfungspartner. KI-Agenten

übernehmen Routinen, Menschen konzentrieren sich auf Szenarien, Forecasting und

Working Capital. Standardprozesse laufen Ende zu Ende durch - mit Auditspur,

klarer Begründung und sofort nutzbaren Insights. CFOs erleben dadurch etwas

Neues: ein Finanzbereich, der nicht reagiert, sondern agiert. Continuous Close

rückt näher, Entscheidungen werden schneller und sicherer.



Was bedeutet das konkret für Finance-Prozesse?



Ein Agent liest Rechnungen aus, gleicht Daten ab und bucht direkt. Im

Order-to-Cash überwacht er Zahlungen, erstellt Mahnungen und beantwortet

Standardanfragen. Im Reporting bereitet er Abgleiche vor und markiert

Abweichungen, bevor sie zu Risiken werden. Alles läuft dokumentiert, alles ist

nachvollziehbar. Das Team greift nur ein, wenn es wirklich zählt. So entsteht

ein digitaler Betrieb, der rund um die Uhr läuft - und für CFOs eine

Organisation, die jederzeit in Echtzeit steuerbar bleibt.



Wie gelingt konkret der Wandel in Unternehmen?



Es braucht Governance und neue Skills. Ein Center of Excellence definiert

Regeln, Policies und Monitoring. Gleichzeitig wachsen neue Rollen: Supervisor

für Agenten, Coaches für KI-Erklärbarkeit, Product Owner für Prozesse.

Mitarbeitende werden "upgegradet", lernen mit Agenten zu interagieren und ihre

Ergebnisse zu validieren. Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit,

kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen -

nach innen wie nach außen.



Welche Plattformstrategie trägt in Zukunft?



Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit,

Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen

stand. Ergänzende Eigenentwicklungen sind dort sinnvoll, wo Differenzierung

Wettbewerbsvorteile schafft. Wichtig sind offene Schnittstellen zu E-Mail, DMS

und ERP, dazu ein Rechtekonzept bis auf Feldebene. Entscheidend ist weniger die

Frage Build oder Buy, sondern: Schaffe ich eine Plattform, die End-to-End denken

kann, wie die Lösungen von Hypatos.



Wie startet man messbar schnell?



Mit einem klar abgegrenzten Use Case, typischerweise in Accounts Payable.

Prozesse werden modelliert, Arbeitsanweisungen präzisiert und Systeme

angebunden. Im User-Acceptance-Test prüfen Fachkräfte Ergebnisse, ergänzen

Regeln und schließen Lücken - in vier bis sechs Wochen. Danach folgt Hypercare

mit messbaren KPIs für Durchlaufzeit und First-Pass-Yield. Parallel entsteht der

Business Case, begleitet von Stakeholdern aus Finance, Einkauf und IT. Nach dem

Pilot wird konsequent skaliert - über Länder, Sprachen und Belegarten. Als

Visionär mit Weitblick bietet Hypatos Unternehmen eine Plattform, die Routinen

zuverlässig automatisiert und den Weg in das GBS der Zukunft ebnet.



Pressekontakt:



Hypatos GmbH, c/o Unicorn Workspaces

Am Neuen Markt 9 E-F

14467 Potsdam

Germany

Tel.: +49 (0) 302 09 97 00

E-Mail: mailto:info@hypatos.ai



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181175/6138909

OTS: Hypatos







