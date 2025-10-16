    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Finance neu gedacht

    Das GBS der Zukunft (FOTO)

    Potsdam/Berlin (ots) - Global Business Services wandeln sich vom Kostenblock zum
    Taktgeber. KI-Agenten übernehmen Routinen, schaffen Transparenz in Echtzeit und
    geben CFOs neue Handlungsfreiheit.

    2025 steht die Finanzorganisation am Wendepunkt. Global Business Services (GBS)
    sind längst nicht mehr nur Kostensenker. Sie entwickeln sich zu einem
    strategischen Motor, der Geschwindigkeit, Datenqualität und Compliance zugleich
    liefert. Der Hebel dafür sind KI-Agenten. Sie arbeiten wie digitale Kolleginnen
    und Kollegen, die Standardaufgaben eigenständig erledigen und jede Entscheidung
    protokollieren. CFOs gewinnen so einen ganz neuen Blick: Statt nachlaufender
    Reports erhalten sie laufende Empfehlungen, die Risiken früher sichtbar machen
    und Liquidität planbarer gestalten. Damit verändert sich die Rolle von Finance
    grundlegend. Aus einem transaktionalen Backoffice wird ein intelligentes
    Nervenzentrum, das Märkte, Lieferketten und Cashflows in Echtzeit spiegelt. Doch
    die Technologie ist nur ein Teil. Ebenso wichtig sind Governance, einheitliche
    Daten und neue Rollen: vom Supervisor für Agenten über Coaches für Prompting bis
    zum Product Owner für Prozesse. Wer früh startet, setzt hier Standards - und
    verschafft sich einen Vorsprung. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von
    Hypatos, erklärt, wie GBS der Zukunft konkret aussieht. Das Berliner Unternehmen
    Hypatos entwickelt KI-Agentensysteme für Global Business Services und gilt als
    Pionier auf diesem Gebiet.

    Herr Erxleben, wie sieht GBS der Zukunft aus?

    Es entwickelt sich vom Abwickler zum Wertschöpfungspartner. KI-Agenten
    übernehmen Routinen, Menschen konzentrieren sich auf Szenarien, Forecasting und
    Working Capital. Standardprozesse laufen Ende zu Ende durch - mit Auditspur,
    klarer Begründung und sofort nutzbaren Insights. CFOs erleben dadurch etwas
    Neues: ein Finanzbereich, der nicht reagiert, sondern agiert. Continuous Close
    rückt näher, Entscheidungen werden schneller und sicherer.

    Was bedeutet das konkret für Finance-Prozesse?

    Ein Agent liest Rechnungen aus, gleicht Daten ab und bucht direkt. Im
    Order-to-Cash überwacht er Zahlungen, erstellt Mahnungen und beantwortet
    Standardanfragen. Im Reporting bereitet er Abgleiche vor und markiert
    Abweichungen, bevor sie zu Risiken werden. Alles läuft dokumentiert, alles ist
    nachvollziehbar. Das Team greift nur ein, wenn es wirklich zählt. So entsteht
    ein digitaler Betrieb, der rund um die Uhr läuft - und für CFOs eine
    Organisation, die jederzeit in Echtzeit steuerbar bleibt.

    Wie gelingt konkret der Wandel in Unternehmen?

    Es braucht Governance und neue Skills. Ein Center of Excellence definiert
    Regeln, Policies und Monitoring. Gleichzeitig wachsen neue Rollen: Supervisor
    für Agenten, Coaches für KI-Erklärbarkeit, Product Owner für Prozesse.
    Mitarbeitende werden "upgegradet", lernen mit Agenten zu interagieren und ihre
    Ergebnisse zu validieren. Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit,
    kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen -
    nach innen wie nach außen.

    Welche Plattformstrategie trägt in Zukunft?

    Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit,
    Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen
    stand. Ergänzende Eigenentwicklungen sind dort sinnvoll, wo Differenzierung
    Wettbewerbsvorteile schafft. Wichtig sind offene Schnittstellen zu E-Mail, DMS
    und ERP, dazu ein Rechtekonzept bis auf Feldebene. Entscheidend ist weniger die
    Frage Build oder Buy, sondern: Schaffe ich eine Plattform, die End-to-End denken
    kann, wie die Lösungen von Hypatos.

    Wie startet man messbar schnell?

    Mit einem klar abgegrenzten Use Case, typischerweise in Accounts Payable.
    Prozesse werden modelliert, Arbeitsanweisungen präzisiert und Systeme
    angebunden. Im User-Acceptance-Test prüfen Fachkräfte Ergebnisse, ergänzen
    Regeln und schließen Lücken - in vier bis sechs Wochen. Danach folgt Hypercare
    mit messbaren KPIs für Durchlaufzeit und First-Pass-Yield. Parallel entsteht der
    Business Case, begleitet von Stakeholdern aus Finance, Einkauf und IT. Nach dem
    Pilot wird konsequent skaliert - über Länder, Sprachen und Belegarten. Als
    Visionär mit Weitblick bietet Hypatos Unternehmen eine Plattform, die Routinen
    zuverlässig automatisiert und den Weg in das GBS der Zukunft ebnet.

    Pressekontakt:

    Hypatos GmbH, c/o Unicorn Workspaces
    Am Neuen Markt 9 E-F
    14467 Potsdam
    Germany
    Tel.: +49 (0) 302 09 97 00
    E-Mail: mailto:info@hypatos.ai

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181175/6138909
    OTS: Hypatos




