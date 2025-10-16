UBS stuft Nestle auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Lobend erwähnte er zudem das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,50 % und einem Kurs von 88,60EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



