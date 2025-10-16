    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard
    UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalsumsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns sei schwächer als befürchtet ausgefallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 86,68EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sanjeet Aujla
    Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 87
    Kursziel alt: 87
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



