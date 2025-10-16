UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Quartalsumsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns sei schwächer als befürchtet ausgefallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 86,68EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.
