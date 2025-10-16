UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 940 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterindustrie-Ausrüsters auf 2026 signalisiere eine stärkere Geschäftsdynamik, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 6 beziehungsweise 10 Prozent nach oben./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 878,4EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1000

Kursziel alt: 940

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

