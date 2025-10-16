    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    UBS stuft LVMH auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 513 auf 680 Euro angehoben. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich bei LVMH zurückgehalten und auf Anzeichen für eine Rückkehr der positiven Gewinndynamik gewartet, die nun wieder da zu sein scheine, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dieser Zeit seien die Markterwartungen für 2025 um rund 40 Prozent gesunken, während die Margen des Luxusgüterkonzerns wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt seien. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten, dass sich die Markenpflege-Maßnahmen im wichtigen F&LG-Bereich(Mode und Leder) auszahlen./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 23:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 599,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zuzanna Pusz
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 680
    Kursziel alt: 513
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
