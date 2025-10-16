UBS stuft LVMH auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 513 auf 680 Euro angehoben. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich bei LVMH zurückgehalten und auf Anzeichen für eine Rückkehr der positiven Gewinndynamik gewartet, die nun wieder da zu sein scheine, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dieser Zeit seien die Markterwartungen für 2025 um rund 40 Prozent gesunken, während die Margen des Luxusgüterkonzerns wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt seien. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten, dass sich die Markenpflege-Maßnahmen im wichtigen F&LG-Bereich(Mode und Leder) auszahlen./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 23:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 599,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 680

Kursziel alt: 513

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



