    BAADER BANK stuft DocMorris auf 'Add'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Online-Medikamenteversand habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin spiegele sich die typische saisonale Abschwächung wider. Auch geringere Marketingaufwendungen außerhalb Europas hätten eine Rolle gespielt. Besser stelle sich die Entwicklung bei elektronischen Verschreibungen auf dem deutschen Markt dar./rob/mf/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:31 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 6,783EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10
    Kursziel alt: 10
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


