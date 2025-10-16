UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Der Nettoumsatz der Online-Apotheke habe der durchschnittlichen Analystenschätzung weitgehend entsprochen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 6,783EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 12:54 Uhr) gehandelt.